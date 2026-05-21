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धार भोजशाला में सशस्त्र जवानों का फ्लैग मार्च, असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी

धार में भोजशाला फैसले के बाद भारी सुरक्षा, हाथों में तिरंगा और शस्त्र लिए जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च. धार से राकेश श्रीवास की रिपोर्ट

BHOJSHALA FRIDAY SECURITY
भोजशाला आदेश के बाद धार में सुरक्षा सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 10:49 PM IST

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धार: मध्य प्रदेश के धार जिले में शुक्रवार से पहले पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है, अतिरिक्त पिकेट पॉइंट बनाए गए हैं और सोशल मीडिया पर निगरानी मजबूत कर दी गई है. उच्च न्यायालय के भोजशाला मामले में आए हालिया आदेश के बाद शहर में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

चप्पे-चप्पे पर हाई सिक्योरिटी

उच्च न्यायालय के भोजशाला मामले पर आए फैसले के बाद 22 मई को पहला शुक्रवार पड़ रहा है. इस दौरान शहर में अमन-चैन कायम रहे और कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. नागरिकों में सुरक्षा का भाव जगाने और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस ने गुरुवार को शहर के मुख्य मार्गों से एक विशाल शांति मार्च (फ्लैग मार्च) निकाला. इस मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान हाथों में तिरंगा थामे देश प्रेम और सौहार्द का संदेश देते नजर आए.

धार में चप्पे-चप्पे पर हाई सिक्योरिटी (ETV Bharat)

रैपिड एक्शन फोर्स विशेष कंपनियां तैनात

सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए पूरे शहर में लगभग 1500 जवानों का सशस्त्र बल तैनात किया गया है. इस बल में स्थानीय पुलिस के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स की दो विशेष कंपनियां और अन्य सशस्त्र पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल हैं. शहर के सभी प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों और विशेष रूप से मुस्लिम क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया. इन इलाकों में सुरक्षा बल लगातार गश्ती कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को तुरंत रोका जा सके.

DHAR FRIDAY SECURITY ALERT
रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस की विशेष कंपनियां तैनात (ETV Bharat)

आपसी भाईचारा और सौहार्द की अपील

भोजशाला में नमाज पढ़ने की मांग को लेकर उपजे घटनाक्रम के बाद शहर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसके लिए प्रशासन दिन-रात प्रयास कर रहा है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जन से शांति, आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.

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हाथों में तिरंगा लिए जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च (ETV Bharat)

एसपी सचिन शर्मा ने कहा, "उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला मामले पर जो आदेश दिया गया है, उसका हमलोग कड़ाई से पालन कराएंगे. लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और किसी भी उपद्रव या अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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