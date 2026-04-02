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इंदौर हाई कोर्ट में धार भोजशाला विवाद की नियमित सुनवाई के लिए डेट व टाइम फिक्स

हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन सहित अन्य अधिवक्ताओं ने अपने तर्क पेश किए. विष्णु शंकर जैन ने हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया. हिंदू पक्ष के एडवोकेट श्रीष दुबे ने बताया "हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई का नियमित समय फिक्स किया है."

इंदौर : धार भोजशाला मामले की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष उपस्थित हुए. इसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि अब इस मामले की नियमित सुनवाई 6 अप्रैल से दोपहर ढाई बजे होगी. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद सहित अन्य लोग उपस्थित हुए.

अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए. जब कोर्ट ने उनसे सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि "हमने कोर्ट से धार भोजशाला सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ मांगे थे, जो कोर्ट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए. इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई." सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एडवोकेट सलमान खुर्शीद से कहा "आपके द्वारा भोजशाला से संबंधित फोटो और वीडियो मांगे जा रहे हैं, वे फाइनल अरगुमेंट के लिए हैं, जब सभी पक्षों को सुन लिया जाएगा."

मुस्लिम पक्ष और समाज के क्या दावे

मुस्लिम पक्ष की ओर से असद वारसी ने कोर्ट को बताया "भोजशाला को लेकर धार की जिला कोर्ट में सिविल प्रकरण दायर किया है. वह मुस्लिम समाज की संपत्ति है." वहीं, जैन समाज की ओर से भी याचिका कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें धार की भोजशाला को प्रसिद्ध अंबिका माता की मूर्ति बताते हुए अपनी संपत्ति बताया है.

क्या है धार भोजशाला विवाद

हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर बता रहा है. वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 11वीं सदी का यह स्मारक कमाल मौला मस्जिद है. वर्तमान में ये स्थल ASI के अधीन है. इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने भोजशाला परिसर में सर्वे कर खुदाई करवाई थी. इस दौरान विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, इसी आधार पर हिंदू पक्ष मंदिर होने का मजबूत दावा कर रहा है. बीते 16 मार्च को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की पीठ ने विवादित भोजशाला परिसर का निरीक्षण करने की बात कही थी.