ETV Bharat / state

धार भोजशाला मामले में आने वाले 3 सप्ताह बेहद अहम, ASI की सर्वे रिपोर्ट पर नजरें

कई दशकों से विवाद का केंद्र बनी धार की भोजशाला मामले की सुनवाई अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में होगी.

Dhar BHOJSHALA DISPUTE
धार भोजशाला विवाद, आने वाले 3 सप्ताह बेहद अहम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : धार भोजशाला मामले में चल रही लंबी अदालती लड़ाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश से याचिकाकर्ताओं को उम्मीद बंधी है. अब ये विवाद जल्द निर्णायक मोड़ पर है और जल्द इसमें न्याय मिलेगा.

12 दिसम्बर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला समेत मंदिर मस्जिद विवाद जैसे किसी भी मामले में रोक लगा दी कि कोई नई याचिका नहीं लगेगी. इसके बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने याचिका लगाई. इसमें निवेदन किया "ये रोक हटाई जाए. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए."

हिंदू समाज को अपने पक्ष में फैसले की उम्मीद

याचिकाकर्ता आशीष गाोयल ने ईटीवी भारत को बताया "अब भोजशाला का केस इंदौर हाई कोर्ट में ही चलेगा. आने वाले 3 सप्ताह के बाद एएसआई की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी जाएगी. इसके बाद सभी पक्षों को इसकी कॉपी दी जाएगी. आपत्ति सुझाव का समय मिलेगा. हाई कोर्ट में अभिभाषक विनय जोशी पक्ष रखेंगे."

"इंदौर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायधीश अथवा सीनियर न्यायधीश इस बेंच की अध्यक्षता करेंगे. हिंदू समाज को उम्मीद बंधी है कि भोजशाला में मां सरस्वती की प्रतिमा लंदन से आकर स्थापित होगी और हिंदू समाज की लंबी प्रतीक्षा का अंत होगा. वे नियमित भोजशाला में पूजन कर सकेंगे."

भोजशाला का पूरा मामला अदालत में इस तरह से आगे बढा

  • हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से 2 मई 2022 को इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई. इसमें कहा गया कि भोजशाला में नमाज बंद हो. हिंदू समाज को आधिपत्य मिले. सर्वे किया जाए. वीडियो फोटोग्राफी कराई जाए. लंदन में रखी वाग्रदेवी की प्रतिमा लाई जाए.
  • हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से अंतरिम आवेदन 05 फरवरी 2024 को दिया गया, जिसमें नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ सर्वे किया जाने की बात की गई. . 19 फरवरी 2024 को ये आदेश सुरक्षित रख लिया गया.
  • 11 मार्च 2024 को एएसआई को कोर्ट ने आदेश दिया कि भोजशाला परिसर का सर्वे किया जाए.
  • 22 मार्च 2024 से भोजशाला में सर्वे शुरू हुआ और 98 दिन तक लगातार चला. कई प्रकार की प्रतिमाएं. 1700 से अधिक अवशेष व 90 मूर्तियां मिली. परमारकालीन कई साक्ष्य मिले. ये दावा याचिकाकर्ता आशीष गोयल का है.
  • एक अप्रैल 2024 को मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे भी होगा, रिपोर्ट भी बनेगी. ये हाई कोर्ट में प्रस्तुत भी होगी. रिपोर्ट के आधार पर धार्मिक स्वरूप तय नहीं होगा. क्रियान्वयन भी नहीं होगा.
  • 12 दिसम्बर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला समेत मंदिर मस्जिद विवाद जैसे किसी भी मामले में रोक लगा दी कि कोई नई याचिका नहीं लगेगी. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता आशीष गोयल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दो जनवरी को आवेदन लगाया.
  • 22 जनवरी को परंपरागत ढंग से पूजन हुआ निर्विघ्न सम्पन्न हुई. सद्भाव के साथ पूजा नमाज हो गई.
  • 11 मार्च 2024 की दिए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ लगाई गई अपील में ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए कि अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी. कोर्ट में ये मामला कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी और हिंदू फॉर जस्टिस के बीच है.

TAGGED:

BHOJSHALA HEARING INDORE HC
BHOJSHALA EYE NEXT 3 WEEKS
BHOJSHALA ASI SURVEY REPORT
BHOJSHALA CURRENT STATUS
DHAR BHOJSHALA DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.