मुस्लिम पक्ष की दलील- पुस्तकों से साबित है धार भोजशाला में मंदिर का अस्तित्व नहीं, मस्जिद थी
धार भोजशाला विवाद की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में नियमित सुनवाई जारी. मुस्लिम पक्ष ने धार्मिक पुस्तकों के सबूत रखे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 4:30 PM IST
इंदौर : धार भोजशाला विवाद को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई जारी है. मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में दलील रखकर कहा "वहां पर मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है. वहां पर मस्जिद थी, ना कि किसी तरह का कोई हिंदू धार्मिक स्थल." मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने सबूत के तौर पर कुछ धार्मिक पुस्तकें व अन्य जानकारी कोर्ट में पेश की. अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी.
मुस्लिम पक्ष ने रखे ठोस तर्क
मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट तौसीफ वारसी ने मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से न्यायालय को बताया "संबंधित स्थल पर कभी भी किसी तरह का कोई मंदिर या सरस्वती मंदिर के अस्तित्व नहीं मिला है. उसके तोड़ने या उसकी जगह मस्जिद निर्माण जैसी बातों का कोई प्रमाण नहीं है." उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया और इतिहासकारों की पुस्तकों के साथ ही कई दस्तावेज पेश किए. लंदन यूनिवर्सिटी सहित विदेशी शोधकर्ताओं की रिपोर्ट में भी साबित करती है 1305 में मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलेह ने मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया, जो 1360 में पूरा हुआ.
अगली सुनवाई 3 मई को होगी
जिरह में बताया गया कि इतिहास यह बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले ही धार क्षेत्र 5 बार विध्वंस का सामना कर चुका था. खिलजी के आगमन पर विरोध ना के बराबर था. याचिकाकर्ताओं द्वारा अब तक कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किये गये. मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट ने कहा "अदालत में सभी बिंदुओं को गंभीरता से दर्ज किया है और अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी. इस दौरान एएसआई की ओर से कोर्ट में तमाम तरह के तर्क रखे जाएंगे."
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1935 में धार स्टेट कोर्ट का हवाला दिया
11वीं शताब्दी के इस स्मारक को हिंदू समुदाय देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद होने का दावा करता रहा है. वहीं, लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद भोजशाला परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है. दो दिन पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 1935 में धार स्टेट कोर्ट ने भोजशाला को मस्जिद घोषित किया था. सुनवाई के तीसरे हफ्ते मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन ने विभिन्न तर्क रखे. इस दौरान उन्होंने 23 साल पहले दिए सिविल सूट के मामले की भी जानकारी दी.