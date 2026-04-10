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भोजशाला विवाद: सुनवाई के दौरान राजा भोज की पुस्तक के साथ कई ऐतिहासिक साक्ष्य रखे

धार भोजशाला की नियमित सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से कई पुस्तकों के अलावा इतिहास के चिह्नों व तथ्यों का जिक्र.

Bhojshala hearing Raja Bhoj Book
भोजशाला मामले की सुनवाई में रखे ऐतिहासिक साक्ष्य (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:04 PM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला मामले में में 5वें दिन भी सुनवाई हुई. इस दौरान हिंदू पक्ष ने ने राजा भोज द्वारा लिखी गई पुस्तक को कोर्ट के समक्ष रखा. हिंदू पक्ष की ओर से कुलदीप तिवारी की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कई ऐतिहासिक साक्ष्य भी पेश किए गए. भोजशाला से जुड़ी कई पुस्तकों की जानकारी कोर्ट में रखी गई. इसके आधार पर दावा किया गया कि भोजशाला मंदिर ही है.

राजा भोज द्वारा लिखी गई पुस्तक बड़ा सबूत

लखनऊ निवासी याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी ने बताया "दोनों याचिकाएं हिंदू पक्ष की ओर से लगाई लगाई गई हैं. एक याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा लगाई गई, जबकि दूसरी याचिका मेरी ओर से लगाई गई. अभी तक एक याचिका पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है. शुक्रवार को हिंदू पक्ष की ओर से लगी दूसरी याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान कोर्ट में कई प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य और कई पुस्तकें रखी गईं."

भोजशाला मामले में राजा भोज द्वारा लिखी गई पुस्तक बड़ा सबूत (ETV BHARAT)

कई इतिहासकारों की किताबें पेश

इसके अलावा सुनवाई के दौरान कई इतिहासकार की किताबों को प्रस्तुत किया गया. उस समय राजा भोज द्वारा 'सम्रांग सूत्रधार' नामक पुस्तक लिखी गई थी. इसके अलावा भोजशाला का जो आर्किटेक्चर है, वह पूरी तरीके से परमारवंश के अन्य मंदिरों से मेल खाता है. संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में जो लिखा गया है, उसके प्रमाण भी कोर्ट में रखे गए. एएसआई सर्वे में ब्रह्माजी की मूर्ति मिली है, वह भी साबित करती है कि भोजशाला सरस्वती का मंदिर है."

जैन समाज के संत की पुस्तक का जिक्र

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने कोर्ट को बताया "ब्रह्मा जी की मूर्ति का आर्किटेक्चर भी परमारवंश का था, ऐसा आर्किटेक्चर दूसरे मंदिरों में नहीं मिलता. बाग्देवी की मूर्ति लंदन में रखी गई है, उसका जिक्र भी राजा भोज द्वारा अपनी पुस्तक में किया गया. इसी कड़ी में एक और पुस्तक 'प्रबंध चिंतामणि' को कोर्ट में पेश किया गया, इसे जैन समाज के संत द्वारा लिखा गया था. इसी के साथ हमने कई और प्रमाणों को कोर्ट के समक्ष रखा है, जो स्वयं इस बात का प्रमाण करते हैं कि धार की भोजशाला सरस्वती मंदिर है." अब इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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