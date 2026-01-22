ETV Bharat / state

सदियों से भंवर में भोजशाला का भविष्य, पूजा और नमाज के बीच इतिहास की दास्तां

भोजशाला सरस्वती मंदिर है या मस्जिद, भोजशाला का इतिहास क्या है, विवाद कैसे बढ़ता गया, वर्तमान स्थिति क्या है, जानिए विस्तार से.

DHAR BHOJSHALA CONTROVERSY
धार भोजशाला विवाद और इतिहास (ETV Bharat)
धार : इंदौर संभागीय मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित धार की भोजशाला का विवाद हल होने का नाम नहीं ले रहा है. भोजशाला को लेकर दो पक्षों के बीच स्वामित्व का विवाद है. हिंदू समुदाय भोजशाला को सरस्वती मंदिर बताकर कई साक्ष्य पेश कर चुका है तो मुस्लिम समुदाय भी यहां कमाल मौला मस्जिद बताकर दावेदारी पेश करता है.

प्रशासन ने भोजशाला के विवाद को शांत और हल्का करने के लिए लगातार प्रयास किए. कई बार व्यवस्था बनाई कि किस दिन हिंदू समुदाय पूजा करेगा और किस दिन मुस्लिम समुदाय नमाज. मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. एएसआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर सर्वे रिपोर्ट भी पेश कर दी है.

हर साल गर्माता है 800 साल पुराना विवाद

धार की भोजशाला में बसंत पंचमी को लेकर ज्यादा तनाव होता है. बसंत पंचमी आते ही 800 साल पुरानी भोजशाला का मामला गर्म हो जाता है. और अगर बसंत पंचमी को शुक्रवार भी आ गया तो तनाव और बढ़ जाता है. क्योंकि दोनों ही समुदाय अपने-अपने कार्यक्रम पर अड़ जाते हैं. ऐसे में प्रशासन और पुलिस को पसीने छूट जाते हैं. इस बार 2026 की बसंत पंचमी 23 जनवरी यानि शुक्रवार को है. इसलिए कई जिलों का फोर्स धार में तैनात किया गया है.

11वीं शताब्दी से शुरू हुई भोजशाला की कहानी

धार की भोजशाला का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है. धार में परमार वंश के मशहूर शासक राजा भोज ने साल 1034 में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए सरस्वती सदन बनवाया. इसे बाद में भोजशाला कहा गया. धार में राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया. भोजशाला की परिसर में बड़ा खुला आंगन है, जिसके चारों ओर स्तंभों से बना बड़ा बरामदा और पीछे प्रार्थना घर है. राजा भोज की मृत्यु के बाद भी यहां 200 साल बाद पठन-पाठन, अध्ययन का चलता रहा.

भोजशाला में मुगल शासकों ने की तोड़फोड़

भोजशाला को हिंदू समुदाय सरस्वती मंदिर मानता है. हिंदू समाज का आरोप है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त किया. 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी. इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 में दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी. 1875 में यहां पर खुदाई की गई. खुदाई में सरस्वती देवी की प्रतिमा निकली. मां सरस्वती की इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया. फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है.

90 के दशक से विवाद ने तनाव का रूप लिया

सन् 1990 से पहले भोजशाला को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद ने तनाव का रूप नहीं लिया था लेकिन इसके बाद माहौल गर्म होने लगा. सन् 1995 के बाद भोजशाला का विवाद और बढ़ने लगा. इस दौरान हिंदू संगठनों ने सरस्वती मंदिर घोषित करने की मांग तेज कर दी. वहीं, मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद बताकर विरोध किया.

जब दोनों समुदायों में टकराव बढ़ा तो प्रशासन ने मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी. 12 मई 1997 को प्रशासन ने भोजशाला में आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया. हिंदुओं को बसंत पंचमी पर और मुसलमानों को शुक्रवार 01 से 03 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दी.

पूजा के लिए मंगलवार व नमाज के लिए शुक्रवार

विवाद शांत नहीं होने पर 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने भोजशाला में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया. 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई. पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया. तय किया कि मंगलवार को हिंदू यहां पूजा करेंगे. वसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा करने की इजाजत दी गई. शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को यहां नमाज करने की मंजूरी दी गई. नई व्यवस्था अभी भी लागू है, लेकिन विवाद तब बढ़ता है, जब वसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन पड़ते हैं.

हाई कोर्ट ने ASI को दिया सर्वे का आदेश

2 मई 2022 को हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हिंदू समुदाय ने मांग की कि भोजशाला केवल हिंदुओं की उपासना स्थली घोषित हो. ASI द्वारा वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, परिसर की खुदाई, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो. मार्च 2023 में हाई कोर्ट ने ASI को भोजशाला परिसर का विस्तृत सर्वे कराने का आदेश दिया.

ASI की सर्वे रिपोर्ट में क्या-क्या

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर ASI ने भोजशाला परिसर के 500 मीटर के दायरे में 98 दिन तक विस्तृत सर्वे किया है. दावा है कि यहां खुदाई के दौरान एएसआई को 97 मूर्तियां मिली हैं. इनमें से 37 मूर्तियां देवी-देवताओं की हैं. बाकी मूर्तियां हिंदू धर्म से जुड़े दूसरी चीजों की हैं. सर्वे के दौरान डेढ़ हजार से ज्यादा ज्यादा प्राचीन अवशेष मिले.

भोजशाला के खंभों पर वेद-शास्त्रों से मिलते-जुलते चिह्न भी मिले. हिंदू समुदाय का दावा है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में इस बात के सबूत हैं कि भोजशाला पहले मंदिर था. ये भी दावा है कि ASI के सर्वे में मौजूदा ढांचा मंदिरनुमा अवशेषों का उपयोग करके बनाने की बात है.

भोजशाला में मंदिर होने के साक्ष्य

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के मुताबिक "सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई यचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, क्योंकि बसंत पंचमी 23 जनवरी को है.". हिंदू समाज की ओर से याचिका लगाने वाले आशीष गोयल का कहना है "भोजशाला में सर्वे के दौरान मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं. रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है. और भी कई सबूत मिले हैं. इस बारे में एएसआई ने कई दिन तक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी है."

BHOJSHALA DISPUTE AND HISTORY
MUGHAL RULERS BHOJSHALA TODFOD
BHOJSHALA BASANCH PANCHAMI
BHOJSHALA CURRENT STATUS
DHAR BHOJSHALA CONTROVERSY

