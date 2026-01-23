ETV Bharat / state

भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच भोजशाला में पूजा-यज्ञ शुरू, दोपहर 1 बजे नमाज का टाइम

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धार की भोजशाला में बसंत पंचमी पर वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा के साथ यज्ञ शुरू.

BHOJSHALA Basant Panchami Puja
बसंत पंचमी के सूर्योदय के साथ भोजशाला में पूजा शु (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 11:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धार : भोजशाला विवाद के बीच शुक्रवार को बसंत पंचमी पर परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना सूर्योदय के साथ शुरू की गई. सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले व्यवस्था दी थी, इसके बाद यहां व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच पूजा और नमाज संपन्न कराई जाएगी. सूर्योदय के साथ ही हिंदू पक्ष ने पूजा शुरू की, जबकि दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज होगी. आमतौर पर बसंत पंचमी पर पूजा और जुमे के दिन नमाज की ही अनुमति रहती है, लेकिन जब दोनों एक ही दिन पड़ते हैं तो तनाव की स्थिति बनती है.

प्रतीकात्मक रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित

भोजशाला में हिंदू समुदाय ने सूर्योदय होते ही भोजशाला के सत्याग्रह स्थल पर पहुंचकर यज्ञ की तैयारी शुरू की. इसके बाद यहां वाग्देवी माता सरस्वती की प्रतीकात्मक मूर्ति की भी स्थापना की. बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना के साथ यज्ञ में शामिल हुए. मूल प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में है. इस दौरान भोजशाला में वाग्देवी की आरती एवं स्तुति की गई. हवन कुंड में आहुति डालकर हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा अखंड पूजा की शुरुआत की गई.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धार की भोजशाला में बसंत पंचमी (ETV BHARAT)

दिनभर हजारों लोग गौशाला में पूजा करेंगे

भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक कुमार जैन ने बताया "आज दिनभर हजारों लोग गौशाला में पूजा करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां अखंड पूजा शुरू की गई है. प्रतीकात्मक रूप से माता वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है. हालांकि मूल प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में है, उसे लाने का रास्ता भी साफ हो चुका है. हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद यहां 2029 तक भव्य मंदिर बनाने की भी तैयारी की जा रही है."

नमाज के सवाल पर उनका कहना है "सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने नमाज के लिए स्थान तय किया है, वहां नमाज होगी."

BHOJSHALA Basant Panchami Puja
वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा के साथ यज्ञ शुरू (ETV BHARAT)

दोपहर में हिंदू समाज की शोभायात्रा

भोजशाला में पूजा के दौरान कई लोगों के पहुंचने और पूजा-अर्चना में शामिल होने की भी तैयारी है. इसमें विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी शामिल हैं, जो आज भोजशाला पूजन के बाद अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. दोपहर में स्थानीय लालबाग से शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भोजशाला पहुंचेगी. शोभायात्रा में लोग और साधु-संत शामिल रहेंगे.

दोपहर में नमाज के लिए पास जारी

दोपहर में 1:00 बजे गौशाला परिसर के दूसरे स्थान पर नमाज अदा कराई जाएगी. नमाज के लिए पहुंचने वाले लोगों के लिए यहां पास जारी किए गए हैं. पास की संख्या करीब 20 बताई गई है. हालांकि पास के अतिरिक्त भी कुछ लोग यहां नमाज के लिए पहुंच सकते हैं. पुलिस प्रशासन ने हर स्थिति से निपटने के लिए इस बार पूरे इंतजाम किए हैं. पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को भोजशाला में प्रवेश दिया जा रहा है.

BHOJSHALA Basant Panchami Puja
भोजशाला में पूजा के लिए सुबह से भक्तों की कतारें (ETV BHARAT)

पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है. धार एसपी मयंक अवस्थी ने बताया "सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से धार में 6461 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का बल लगाया गया है. इसके साथ ही लगभग डेढ़ से दो हजार और पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों का दल भी मोर्चा संभाले हुए हैं."

TAGGED:

DHAR BHOJSHALA NAMAZ SCHEDULE
BHOJSHALA DISPUTE AND HISTORY
SYMBOLIC SARASWATI IDOL INSTALL
BHOJSHALA CURRENT STATUS
BHOJSHALA BASANT PANCHAMI PUJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.