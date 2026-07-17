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धार भोजशाला परिसर के 300 मीटर तक पाबंदी, तो कितनी दूर और कहां होगी नमाज, यहां फंसेगा पेंच

इस मामले में कोर्ट के आदेश में प्रयोग किए गए शब्दों पर भी प्रशासन गौर कर रहा है. आदेश में नमाज के लिए अलग से खुली जगह देने के प्रशासन को निर्देश हैं. हालांकि, ऑर्डर में 'एडजेसेंट' या 'नियर बाय' शब्दों का प्रयोग किया गया है. एडजेसेंट का अर्थ है भोजशाल परिसर से सटा हुआ और नियर बाय का अर्थ परिसर के आसपास. नमाज के लिए एडजेसेंट जमीन देने की संभावना कम है क्योंकि भोजशाला के बाहर मुस्लिम पक्ष द्वारा कब्रिस्तान बनाया गया था और हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ते. रही बात नियर बाय शब्द की, तो इसे लेकर ये साफ परिभाषित नहीं किया गया है कि परिसर के कितने पास? ऐसे में परिसर से नमाज वाली जगह की दूरी का फैसला जिला प्रशासन को लेना होगा.

धार : मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से पहले ही मंदिर होने की अपनी पहचान मिल चुकी है, लेकिन इसक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. नमाज के लिए परिसर के पास कहीं ओपन स्पेस दिए जाने के आदेश के बाद एक बार फिर धार भोजशाला चर्चा में है. एक ओर जहां मुस्लिम पक्ष भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए प्रशासन से जगह की मांग कर रहा तो वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष ने कहा है कि परिसर के संरक्षित 300 मीटर के दायरे के बाहर मुस्लिम कहीं भी नमाज कर सकते हैं. हालांकि, हिंदू पक्ष ने ये भी कहा है कि भोजशाला के बाहर कब्रिस्तान बनाए जाने के कारण मुस्लिम पक्ष पहले खुद ही यहां नमाज पढ़ने से मना कर चुका है. ऐसे में कुछ लोगों द्वारा फिर यहीं नमाज की जगह क्यों मांगी जा रही है, ये चिंता का विषय है.

जब मंदिर मान लिया गया तो फिर विवाद क्यों? : हिंदू पक्ष

इस बीच भोजशाला समिति व हिंदू पक्ष के नेता गोपाल शर्मा ने कहा, '' माननीय सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर माना है. मई में ही फैसला दे दिया गया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष को जहां अलग से जगह दी जा रही है वहां नमाज पढ़नी चाहिए. यहां 300 मीटर दायरे में तो भोजशाला परिसर है, ऐसे में यहां नमाज की जगह क्यों मांग रहे हैं, उन्हें शहर की शांति व्यवस्था को ध्यान में रखकर कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए, हम भी पालन कर रहे हैं. बार-बार इस तरह जमीन को लेकर विवाद करना ठीक बात नहीं है. रही बात भोजशाला परिसर के ठीक बाहर की तो उन लोगों ने यहां चारों तरफ पहले से ही कब्रिस्तान बना रखा है. और कब्रिस्तान में तो फातिहा पढ़ा जाता है, नमाज तो पढ़ी नहीं जाती. इसी बात को लेकर आपने बसंत पंचमी पर नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि आपका कहना था कि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ेंगे हम. और कुरान के हिसाब से भी कब्रिस्तान में नमाज कुबूल नहीं होती, तो ऐसे में आप लोगों तो खुद ही 300 मीटर से दूर नमाज करनी चाहिए.''

जब मंदिर मान लिया गया तो फिर विवाद क्यों? : हिंदू पक्ष (Etv Bharat)

हमें नमाज से परेशानी नहीं, कोर्ट के निर्देशों का पालन करें

इस पर भोज उत्सव समिति के महामंत्री सुमित चौधरी ने कहा, '' सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा है और धार भोजशाला को मंदिर माना है. ऐसे में जब मंदिर मान लिया है तो मंदिर के पास नमाज की मांग करना उचित नहीं है. पूर्व के समय में भी जब ऐसी मांग की गई थी तो 1935 में धार स्टेट के राजा ने मुस्लिमों के लिए रहमत मस्जिद बनवाई थी. लेकिन इसके बावजूद समय-समय पर परिसर के पास नमाज पढ़ने की मांग से पूर्व में भी विवाद हुए हैं. हमें मुस्लिम पक्ष की नमाज से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकिय कोर्ट इस परिसर को मंदिर घोषित कर चुका है इसलिए 300 मीटर दूर किसी भी उचित स्थान पर मुस्लिम पक्ष नमाज कर सकता है. लेकिन परिसर की जमीन को लेकर बार-बार विवाद नहीं करना चाहिए.''

हम प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं : मुस्लिम पक्ष

इस बीच याचिकाकर्ता और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद ने कहा, '' कोर्ट का ऑर्डर आज सुबह ही 10 बजे के लगभग अपलोड हुआ है तो हम समाज के लोगों को मैसेज पहुंचा रहे हैं. साथ ही प्रशासन से बात कर रहे हैं. कोशिश रहेगी की नमाज पढ़ी जाए लेकिन कोर्ट के आदेश क्या हैं हम इसे भी देख रहे हैं. कोर्ट के आदेश के अनुरूप में नमाज पढ़ेंगे लेकिन अपने प्रमाईसेज या नमाज के स्थान से दूर नहीं पढ़ेंगे. कलेक्टर साहब ने हम सभी पिटीशनर्स और पक्ष के लोगों को बुलाया है, जहां हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे. हाईकोर्ट के आदेश में भी कई गलतियां और खामियां थी जिसे हमने चैलेंज किया है.''

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मुस्लिम पक्ष के लिए जमीन तलाश रहा प्रशासन

इस बीच जिला प्रशासन असमंजस की स्थिति में है. प्रशासन को कोर्ट के निर्देशों का अक्षरश: पालन करते हुए ऐसी व्यवस्था करनी है, जिससे मुस्लिम पक्ष को नमाज करने के लिए जगह भी मिले और शांति व्यवस्था भी कायम रहे यहां कोर्ट को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया में आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए. इसी बीच शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की जिला प्रशासन के साथ बैठक हो रही है, जिसके बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आएगी. इसपर जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा, '' क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हाल ही में आया है, इसलिए हम सारे निर्देशों का पालन करने के लिए ऑर्डर स्टडी कर रहे हैं और उसी के हिसाब से आगे फैसला लेंगे.''