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भोजशाला से 2 किमी दूर नमाज की व्यवस्था पर मुस्लिम समाज नाराज, कहा- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

धार भोजशाला मामला ( ETV Bharat )

धार: भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई. बैठक में प्रशासन ने जुमे की नमाज के लिए मालीवाड़ा स्थित चालीस पीर परिसर को वैकल्पिक स्थल के रूप में तय किया. यहां प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है. अगले जुमे की तैयारी के लिए परिसर में जेसीबी से मैदान को समतल कराया जा रहा है. मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, सुरक्षा का हवाला मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस भोजशाला परिसर को लेकर न्यायालय में मुख्य विवाद चल रहा है, उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर नमाज की व्यवस्था करना उचित नहीं है. उनका कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के अनुरूप नहीं है. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है. वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब पहले भोजशाला परिसर में नमाज अदा होती थी, तब भी शांति बनी रहती थी और किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या सामने नहीं आई. बैठक की प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल