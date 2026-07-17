भोजशाला से 2 किमी दूर नमाज की व्यवस्था पर मुस्लिम समाज नाराज, कहा- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा, प्रशासन का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के अनुरूप नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 9:39 PM IST
धार: भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई. बैठक में प्रशासन ने जुमे की नमाज के लिए मालीवाड़ा स्थित चालीस पीर परिसर को वैकल्पिक स्थल के रूप में तय किया. यहां प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है. अगले जुमे की तैयारी के लिए परिसर में जेसीबी से मैदान को समतल कराया जा रहा है.
मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, सुरक्षा का हवाला
मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस भोजशाला परिसर को लेकर न्यायालय में मुख्य विवाद चल रहा है, उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर नमाज की व्यवस्था करना उचित नहीं है. उनका कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के अनुरूप नहीं है. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है. वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब पहले भोजशाला परिसर में नमाज अदा होती थी, तब भी शांति बनी रहती थी और किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या सामने नहीं आई.
बैठक की प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
सदर अब्दुल समद ने आरोप लगाया कि बैठक के नाम पर समाज के वरिष्ठ लोगों को करीब तीन घंटे तक बैठाकर रखा गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए विवादित स्थल से दूर स्थान निर्धारित कर दिया गया. मुस्लिम समाज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर से सटे किसी उपयुक्त खाली स्थान पर नमाज की व्यवस्था करने की बात कही थी. समाज ने स्पष्ट किया कि वह चालीस पीर परिसर में नमाज अदा नहीं करेगा और प्रशासन के इस फैसले को अदालत में चुनौती देगा.
बसंत पंचमी के समय भी उठा था विवाद
अब्दुल समद ने बताया कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर प्रशासन ने जिस स्थान पर डमी नमाज की व्यवस्था की थी, वह कब्रिस्तान की भूमि थी. मुस्लिम समाज ने उस समय भी आपत्ति जताई थी, क्योंकि कब्रिस्तान में जुमे की नमाज अदा नहीं की जाती. यह पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था.
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अध्ययन के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है. हालांकि, मुस्लिम समाज द्वारा इस व्यवस्था का बहिष्कार करने और दोबारा अदालत जाने की घोषणा के बाद भोजशाला विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत के अगले निर्देशों पर सभी की नजर रहेगी.