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भोजशाला में ASI सर्वे, 98 दिन और रात किताब की तरह पढ़ा गया एक-एक पत्थर

तीन महीने तक चौबीस घंटे रिसर्च के साथ दस्तावेज तैयार किए गए. एक-एक साक्ष्य के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए 15 दिन अलग लगे. वे कौन से साक्ष्य थे जो साबित कर गए कि भोजशाला वाग्देवी का मंदिर ही है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के लिए कौन सा प्रमाण टर्निंग पाइंट था.

भोपाल: भोजशाला वाग्देवी का मंदिर है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले में एएसआई के जिस सर्वे को आधार माना गया. उस सर्वे में देश भर से पुरातत्वेत्ता धार भोजशाला पहुंचे थे. 40 से ज्यादा लोगों की टीम ने कई शिफ्ट्स में ये काम किया था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने 98 दिनों तक भोजशाला परिसर के पत्थर से लेकर उकेरे गए प्रतीक चिन्ह, अभिलेखागार के दस्तावेजों तक गहराई से अध्ययन किया.

2024 में 98 दिन तक एएसआई की टीम भोजशाला के हर हिस्से का साक्ष्य जुटाती रही. साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पर पहुंचा जा सके कि असल में ये एतिहासिक इमारत है क्या. मार्च 2024 में एएसआई ने भोजशाला में काम शुरू किया. अध्ययन शुरू किया कि आखिर इस एतिहासिक इमारत का सच क्या है. साक्ष्य क्या कहते हैं. एएसआई का दल विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉ आलोक त्रिपाठी की टीम लीड में यहां पहुंचा था.

एक-एक साक्ष्य के साथ तैयार की रिपोर्ट (ETV Bharat)

उनके साथ 7 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई गई. ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी. इनके अलावा 40 से भी ज्यादा लोग दिन रात यहां अलग-अलग शिफ्टों में काम कर रहे थे. इसमें भाषा विज्ञानी भी थे और साइंटिस्ट भी. 38 सदस्य तो अकेले भोपाल से थे. 7 सदस्यी कोर कमेटी का हिस्सा आर्कियोलॉजिस्ट मुकेश कुर्मी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, "कई शिफ्टों में हम काम कर रहे थे. सब अपने-अपने एरिया में जुटे हुए थे. मार्च से काम शुरू किया और जून तक बिना रुके बिना थके काम करते रहे. हम हर दिन वैसे तो शाम में ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते थे लेकिन पंद्रह दिन में डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ."

वो सबूत जिनके बाद भोजशाला के संघर्ष में टर्निंग पॉइंट आया

वैसे तो भोजशाला का संघर्ष 700 साल पुराना है. लेकिन इसे मुकाम तक पहुंचाने वाले साक्ष्य कौन से थे. इस टीम का हिस्सा रहे आर्कियोलॉजिस्ट मुकेश कुर्मी कहते हैं, "पहले तो कोर्ट ने हमारी टीम पर भरोसा किया हमारी रिपोर्ट भी आधार बनी. इसकी प्रसन्नता है. हम जब भोजशाला में पहुंचे थे तब हमें जो स्ट्रक्चरल बेस राजा भोज के जमाने का मिला वो बड़ा संकेत था. इसके बाद ये भी दिखाई दिया कि उस पर पुन संयोजन किया गया है. फिर एक जो अभिलेख मिला चंगाल खान का उसने भी काफी स्पष्टता दी इस रिसर्च में."

98 दिनों तक चला था भोजशाला का सर्वे (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में एएसआई ने 22 मार्च से काम शुरू किया था और 15 जुलाई को इस टीम ने करीब 98 दिन की रिसर्च और डॉक्यूमेंटशन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. जिसमें ये कहा गया कि मस्जिद का निर्माण असल में पहले से उपस्थित एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर किया गया. एएसआई ने 2 हजार पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की. जिसमें बताया गया कि ऐसे शिलालेख स्थाप्त्य मूर्तियां मिली हैं जो इसके मंदिर होने का प्रमाण देती हैं.

कौन हैं भोजशाला एएसआई टीम के लीडर डॉ आलोक त्रिपाठी

भोजशाला में एएसआई टीम को लीड कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट डॉ आलोक त्रिपाठी अंडरवाटर आर्कियोलॉजिकल विंग के उत्खनन और सर्वेक्षण विशेषज्ञ हैं. एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक रहते हुए उन्होंने भोजशाला में टीम को लीड किया. इसके पहले उन्होंने ज्ञानवापी में उल्लेखनीय काम किया था.