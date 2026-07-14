धार भोजशाला फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोनों पक्षों ने की सॉलिड तैयारी
इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर ठहराया है. इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर. कैविएट भी पहले से लगी है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 1:12 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 1:32 PM IST
धार : भोजशाला को मंदिर मानने और हिंदुओं को वर्षभर पूजा करने का अधिकार देने वाले इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी. इस महत्वपूर्ण मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन पैरवी करेंगे.
किस-किसने दायर की याचिकाएं
इंदौर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है. पहली याचिका हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद पहले शुक्रवार से ठीक एक दिन पहले दाखिल की गई थी. अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 अलग-अलग याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. पहली याचिका धार के शहर काजी द्वारा दायर की गई. दूसरी कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर की गई. तीसरी याचिका वक्फ बोर्ड की तरफ से जिब्रान अंसारी द्वारा दायर की गई है.
तीनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई
तीनों ही याचिकाओं में 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है, जो हाई कोर्ट में दायर मूल याचिका में मुख्य याचिकाकर्ता की भूमिका में थे. सुप्रीम कोर्ट अब इन तीनों याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करेगा. मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर दोनों पक्षों सहित पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने की तैयारी
हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को लेकर तैयारी कर ली है. पहले ही भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की जा चुकी है, ताकि पक्ष को सुने बिना कोई स्थगन आदेश (स्टे) जारी न हो सके. कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे. इस मामले में विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष की ओर से पैरवी करेंगे. हिंदू पक्ष के आशीष गोयल का कहना है "हम सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे. भोजशाला पूर्व से ही मां सरस्वती का मंदिर रहा है."