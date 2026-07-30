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भोजशाला से सटी दरगाह की जमीन पर शुक्रवार को होगी नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला से सटी जगह पर मुस्लिम समाज को नमाज़ पढ़ने की परमिशन दी. राज्य सरकार से व्यवस्था बनाने को कहा.

Namaz adjacent Bhojshala
धार भोजशाला मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:23 PM IST

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नई दिल्ली/धार (PTI): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए मुसलमानों को भोजशाला कॉम्प्लेक्स से सटी दरगाह के परिसर में शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया "मुसलमानों को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच उस जगह पर नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जाए."

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा "इस निर्देश का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार और मुस्लिम पक्ष आपसी सहमति से शुक्रवार की नमाज़ के लिए कोई दूसरी जगह नहीं तलाश सकते.'

कांग्रेस विधयाक आरिफ मसूद (ETV BHARAT)

नमाज का समय भी फिक्स किया

14 जुलाई को बेंच ने निर्देश दिया था "जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक धार में विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ के लिए एक अलग खुली जगह दी जाए." बाद में, हाजी मुनीर अहमद के नेतृत्व में मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत का रुख किया और आरोप लगाया "वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया. धार प्रशासन जो जगह दे रहा था, वह विवादित भोजशाला कॉम्प्लेक्स से 1.3 किलोमीटर दूर है."

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी

मुस्लिम पक्ष ने कहा "जगह इतनी पास होनी चाहिए कि मुसलमान नमाज़ पढ़ते समय मस्जिद को देख सकें." मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी और राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 14 जुलाई के अपने पिछले आदेश को स्पष्ट किया.

CJI ने आदेश में कहा "पिछले आदेश को इस हद तक स्पष्ट किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच खसरा नंबर 596 वाली ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जाए, जिसे दरगाह की ज़मीन बताया गया है. पेश किए गए साइट प्लान की कॉपी से पता चलता है कि वहां तक ​​जाने के लिए एक स्वतंत्र और अलग रास्ता है और इसलिए वह जगह उपयुक्त लगती है. यह संबंधित परिसर से सटी हुई है."

दोनों पक्ष सहमित से चुन सकते हैं जगह

कोर्ट ने कहा "यह आदेश दोनों पक्षों को आपसी सहमति से किसी अन्य जगह को चुनने से नहीं रोकता है." सुनवाई के दौरान, अहमदी ने कहा "ज़मीन के आवंटन के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने जो जगह चुनी थी, वह भोजशाला कॉम्प्लेक्स के काफी पास नहीं थी. भोजशाला परिसर के पास वक्फ की उपयुक्त ज़मीन उपलब्ध थी, लेकिन राज्य प्रशासन कानून-व्यवस्था का हवाला देकर उसे देने से इनकार कर रहा था."

उन्होंने परिसर के आसपास चार संभावित जगहों का ज़िक्र किया, जिसमें परिसर से सटी दरगाह की ज़मीन भी शामिल है, जहां मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है.

राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा "सरकार की चिंता सिर्फ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है और वह पक्षों के आपसी दावों के विवाद में नहीं पड़ना चाहती. अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार निजी ज़मीन समेत दूसरी स्वीकार्य जगहों पर भी विचार करने को तैयार है." इसी साल 15 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि धार ज़िले में विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है.

कोर्ट ने ASI के दशकों पुराने उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी. इस मामले में भोपाल के कांग्रेस विधयाक आरिफ मसूद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. आरिफ मसूद का कहना है "इसमें शक नहीं कि मुस्लिम पक्ष को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है. इंसाफ जरूर मिलेगा."

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