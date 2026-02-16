ETV Bharat / state

धार के बहुचर्चित भोजशाला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली, वकीलों की हड़ताल बनी वजह

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा तैयार की गई 98 पेज की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट को खोला जाना था. मामले में अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को इंदौर हाईकोर्ट में होगी.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ
धार: मध्य प्रदेश धार की बहुचर्चित ऐतिहासिक भोजशाला का भविष्य तय करने वाली पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की सर्वें रिपोर्ट पर होने वाली सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को वकीलों की हड़ताल के चलते टल गई. मामले में अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को इंदौर हाईकोर्ट में होगी. आपको बता दें शिवपुरी में एक वकील की हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश में वकीलों नें हड़ताल रखी है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा तैयार की गई 98 पेज की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट को खोला जाना था, लेकिन अधिवक्ता संघ की हड़ताल के चलते सुनवाई को टाल दिया गया. इंदौर हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्रीश दुबे ने बताया कि केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन भोजशाला प्रकरण की सुनवाई आज वकीलों की हड़ताल के कारण नहीं हो सकी, जिसके चलते अब इसकी अगली तारीख 18 फरवरी तय की गई है.

यह रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक की जानी है, जिसे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के साथ-साथ हिंदू एवं मुस्लिम समाज के पक्षकारों को भी उपलब्ध कराया जाएगा. मामले की सुनवाई विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की खंडपीठ करेगी. माना जा रहा है कि ASI की इस रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला के वास्तविक स्वरूप और उसके धार्मिक भविष्य को लेकर अहम दिशा तय होगी.

शिवपुर में हुई वकील की हत्या के विरोध में वकीलों ने किया काम बंद हड़ताल

शिवपुरी के करेरा में वकील संजय सक्सेना की गोली मारकर हत्या के विरोध में सोमवार को मध्य प्रदेश के वकीलों द्वारा काम बंद हड़ताल की गई है. वकीलों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही मध्य प्रदेश में वकील प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किए जाने की मांग की है. वहीं इंदौर में भी अधिवक्ताओं ने काम बंद हड़ताल रखी. इंदौर जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलो ने इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एलएल यादव ने मांग़ की कि जिस साथी वकील की मौत हुई है उनके परिजनों को सरकारी नौकरी और मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए. मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए. हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का कोई भी वकील केस न लड़े.

