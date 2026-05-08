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धार भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को दिया जवाब, ASI की सर्वे रिपोर्ट बड़ा सबूत

इंदौर हाई कोर्ट में धार भोजशाला को लेकर शुक्रवार को भी जारी रही सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर अब हिंदू पक्ष ने रखे तर्क

Dhar Bhojshala case hearing
धारा भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को दिया जवाब (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:14 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बैंच में धार भोजशाला विवाद पर सुनवाई जारी है. शुक्रवार को इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तमाम तरह के तर्क रखते हुए मुस्लिम पक्षों के तर्कों का खंडन किया. इस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पैरवी की. इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से ASI की सर्वे रिपोर्ट को बतौर सबूत पेश किया गया, जो सबसे अहम सबूत माना जा रहा है.

किसी अन्य कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की मांग

धार भोजशाला के अस्तित्व को लेकर जिस तरह की सुनवाई कोर्ट में जारी है, अब उसमें दोनों पक्षों के बीच उनके दावों पर बहस शुरू हो चुकी है. प्रारंभिक तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के बीच तर्क वितर्क हुए हैं. इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने इस पूरे मामले को चैलेंज करते हुए कहा कि यह पूरा मामला सिविल से संबंधित है, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई किसी दूसरी कोर्ट में हो सकती है.

जानकारी देते एडवोकेट विनय जोशी (Etv Bharat)

हिंदू पक्ष ने दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला

मुस्लिम पक्ष की केस ट्रांसफर की अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट सहित पूर्व के प्रकरणों का हवाला दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह पूरा मामला धार भोजशाला का है और सुप्रीम कोर्ट ने ही इंदौर हाई कोर्ट को सुनवाई के दिशा निर्देश दिए हैं, ऐसे में इसे किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने का सवाल ही नहीं उठता.

Hindu Side Dhar Bhojshala
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में चल रही सुनवाई (Etv Bharat)

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ASI का सर्वे सबसे अहम सबूत

इस मामले में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर पलटवार करते हुए कई अहम सबूत रखे है. ब्रिटिश राज में मस्जिद घोषित किए जाने के तर्क पर हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें मिलीं कई प्राचीन मूर्तियों हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करती हैं. फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार को होगी जिसमें अन्य पक्षकरों द्वारा तमाम तरह के तर्क रखे जाएंगे और उसमें दूसरे पक्षों के द्वारा बहस की जाएगी.

एडवोकेट विनय जोशी ने कहा, '' धार भोजशाला मामले में 4 अप्रैल से लगातार सुनवाई जारी है. शुरू के 5 दिन हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी ने तर्क रखे थे. इसके बाद मुस्लिम व अन्य पक्षों ने दावे व आपत्ति लगाई थी. इसके बाद इन्हीं दावों का हिंदू पक्ष की ओर से खंडन किया गया.''

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