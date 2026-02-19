ETV Bharat / state

धार भोजशाला से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई इंदौर डिवीजन बेंच में होगी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला से संबंधित सभी याचिकाओं को इंदौर हाईकोर्ट बेंच में किया ट्रांसफर. 23 फरवरी को होगी अगली सुनवाई.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 9:06 PM IST

3 Min Read
जबलपुर/इंदौर: धार भोजशाला से संबंधित सभी विवाद और याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई अब हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में होगी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किए. युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा है कि विवादित ढांचा धार जिले में स्थित है, जो इंदौर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है. संबंधित पक्षकार भी उसी क्षेत्र के हैं, इसलिए संबंधित याचिकाओं की सुनवाई इंदौर बेंच द्वारा की जाए.

इसके अलावा जबलपुर मुख्यपीठ में दायर अपील भी सुनवाई के लिए इंदौर स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये हैं. सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को निर्धारित की गई है.

धार भोजशाला से जुड़ी सभी याचिकाएं इंदौर ट्रांसफर

जबलपुर हाईकोर्ट ने इस दौरान दोनों पक्षों को सुना और इस दौरान धार की भोजशाला का न्यायिक क्षेत्र इंदौर हाईकोर्ट में होना बताकर उसे एक बार फिर इंदौर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया. अब इंदौर हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में 23 फरवरी को सुनवाई होगी. इसके साथ ही जबलपुर हाईकोर्ट ने यहां लगी सभी तकरीबन 6 याचिकाएं जो धार की भोजशाला को लेकर अलग-अलग पक्षों के द्वारा लगाई गई थीं, उन्हें भी इंदौर हाईकोर्ट बेंच में ट्रांसफर कर दिया है.

धार भोजशाला से जुड़ी सभी याचिकाएं इंदौर ट्रांसफर (ETV Bharat)

सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि युगलपीठ ओपन कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट खोले और दोनों पक्षों को उसकी कॉपी दे. अगर रिपोर्ट का कोई हिस्सा कॉपी नहीं किया जा सकता है, तो पार्टियों को एक्सपर्ट और उनके वकील की मौजूदगी में रिपोर्ट के उस हिस्से को देखने की इजाजत दी जा सकती है.

संबंधित पक्षकार को अपनी-अपनी आपत्तियां, राय, सुझाव और सिफारिशें जमा करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया जा सकता है. इसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच केस को फाइनल हियरिंग में लेकर भी पक्षकरों की सभी दलीलों पर ठीक से विचार करे. जब तक रिट पिटीशन पर आखिरी फैसला नहीं हो जाता है तब तक भोजशाला सरस्वती मंदिर और मौलाना कमाल मौला मस्जिद के कैरेक्टर में बदलाव के मामले में यथा स्थिति बनाए रखेंगे. इस दौरान समस्त पक्षकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल द्वारा जारी 07.04.2003 के आदेश का पालन करेंगी.

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिट की भी सुनवाई

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल द्वारा जारी किए गए 07.04.2003 के ऑर्डर को भी हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन में अलग से चुनौती दी गई थी. जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया था. एकलपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील लंबित है. जिसके सुनवाई भी संबंधित याचिकाओं के साथ की जाए. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल द्वारा जारी आदेश के खिलाफ दायर अपील के साथ संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए.

राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने उपस्थित होकर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बताया है और जबलपुर हाईकोर्ट ने उस आदेश को देखते हुए एक बार फिर इंदौर हाईकोर्ट बेंच के समक्ष याचिकाओं को ट्रांसफर कर दिया.

