धार ने रखी धीर, 24 घंटे की ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों पर ऐसे आया बसंत

धार की भोजशाला में बसंत पंचमी पर शांति से पूजा और नमाज, हजारों पुलिसकर्मियों ने डीजे की धुन पर जमकर मनाया जश्न.

धार में शांति से पूजा-नमाज के बाद पुलिस ने किया डांस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 10:45 PM IST

धार: 24 घंटे तक बिना थके और बिना रुके ड्यूटी. और फिर ये इत्मीनान कि अमन से बीत गई बसंत की पंचमी. मध्य प्रदेश के धार जिले में बसंत पंचमी शांतिपूर्ण ढंग से बीत जाने जाने के बाद वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने चैन की सांस तो ली ही, डीजे पर झूमकर नाच भी किया. इस वीडियो में देखिए दिन शांति से बीत जाने की खुशी और इत्मीनान की 24 घंटे की ड्यूटी चाहे जितनी तनाव पूर्ण रही हो, लेकिन एक साथ पूजा और नमाज संपन्न हो गए. थिरकती खाकी के ऊपर उड़ता बसंती रंग तस्वीर देखने लायक बनी है.

बसंत के अमन में जब झूम उठी खाकी

धार जिले का ये वीडियो ठहर कर देखा जाना चाहिए. इसलिए भी कि हमेशा चुस्त-दुरुस्त और अनुशासन में अपने पैर हाथ बांधे पुलिस के ये इत्मीनान के पल हैं और सुकून की घड़ियां है. जब शुक्रवार को बड़ी बसंत पंचमी और धार की भोजशाला में पूजा और नमाज का एक साथ करवाने का सुप्रीम कोर्ट का सद्भाव का फैसला आया. तो चुनौती वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की थी कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए. सबसे बड़ा इम्तेहान पुलिस प्रशासन का ही था. लेकिन इम्तेहान जब पूरा हुआ तो इस तस्वीर के साथ की भोजशाला में जब देवी सरस्वती की अखंड पूजा हो रही थी .

धार की भोजशाला में बसंत पंचमी पर शांति से पूजा और नमाज के बाद पुलिसकर्मियों ने मनाई खुशी (ETV Bharat)

कमाल मौला मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी

पूजा और नमाज एक साथ ये धार के धीरज की भी जीत है ये पहली बार नहीं था कि धार की भोजशाला में पूजा और नमाज चुनौती बने हुए हैं. चौथी बार ये हुआ था कि शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी. 24 साल में ये चौथी बार धार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का अग्नि परीक्षा थी. पिछली बार जब भी ऐसे मौके आए तब स्थिति को संभालना मुश्किल हुआ था. लेकिन इस बार धार में मंत्र और दुआ एक साथ पढ़ी जाती रहीं. लेकिन कहीं किसी तरह का विघ्न नहीं हुआ. कहीं से भी तनाव की खबर नहीं आई. धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आभार जताया कि वसंत पंचमी पर जिस तरह से निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हुआ इसके लिए पूरे धार जिले का आभार है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पूजा नमाज साथ-साथ होगी

सुप्रीम कोर्ट ने धार की भोजशाला के मामले में ये आदेश दिया था कि बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज एक साथ होंगी. कोर्ट की ओर से प्रशासन को ये ताकीद की गई कि दोनों के लिए अलग स्थान निश्चित किया जाए और पूजा-नमाज शांति के साथ हो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं.

