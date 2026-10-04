ETV Bharat / state

बंजर पहाड़ी से हरे-भरे जंगल तक, जमन जत्ती पहाड़ी का बदला स्वरूप, मिला नगर वन का तोहफा

धार: कभी पथरीली, मुरम और बंजर जमीन के रूप में पहचानी जाने वाली धार की जमन जत्ती पहाड़ी अब हरियाली की नई तस्वीर पेश कर रही है. कुछ साल पहले जहां दूर-दूर तक पत्थर और सूखी जमीन नजर आती थी, वहीं, आज पेड़-पौधों की हरियाली दिखाई देती है. वन विभाग के पौधारोपण, संरक्षण और लगातार किए गए प्रयासों से इस पहाड़ी का स्वरूप काफी बदल गया है.

साल 2022-23 से वन विभाग ने इस क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया. करीब 56 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र का चयन किया गया, जिसमें लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन विकसित किया गया है. अधिकारियों के अनुसार, यहां करीब 15 अलग-अलग प्रकार के फॉरेस्ट और गार्डन विकसित किए जा रहे हैं. इनमें टीक फॉरेस्ट, मेडिसिनल एवं हर्बल फॉरेस्ट, रोज गार्डन और योग गार्डन सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं.

नगर वन में शहरवासियों को प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए कई सुविधाएं मिलेंगी. यहां करीब 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग ट्रैक, 400 मीटर का नेचर ट्रैक, बटरफ्लाई ट्रैक, वॉच टावर और पगोड़ा तैयार किए गए हैं. वॉच टावर से धार शहर का नजारा देखने के साथ सूर्यास्त का आनंद ले सकेंगे. इसके अलावा बच्चों के लिए चिल्ड्रन गार्डन, योगा कोर्ट और खाने-पीने के लिए रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं. वन विभाग के अनुसार, नगर वन का करीब 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.

सिटिंग एरिया (ETV Bharat)

शहरवासियों को पसंद आया नगरवन

हरियाली बढ़ने के साथ यहां पशु-पक्षियों की मौजूदगी भी दिखाई देने लगी है. सुबह और शाम पक्षियों की चहचहाहट इस बदलते पर्यावरण की तस्वीर पेश करती है. शहरवासियों ने भी इस बदलाव की सराहना की है. एडवोकेट डॉ. नवनीत जैन ने कहा धार शहर को नगरवन की जरूरत लंबे समय थी. प्रशासन की मदद से बहुत अच्छा वातावरण यहां स्थापित हुआ है, जो खुशी की बात है. यह नगरवन आने वाले समय में मध्य प्रदेश का नया पर्यटन बन कर उभेरेगा, ऐसी उम्मीद है." वहीं एडवोकेट अजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रशासन की मदद से बहुत अच्छा निर्माण हुआ है, जहां हम अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं."

नगरवन में वॉच टावर की सुविधा (ETV Bharat)

नाममात्र का होगा शुल्क

एडवोकेट डॉ. मनोहर सिंह ठाकुर और समाजसेवी डॉ. नवनीत जैन ने नगर वन के विकास को सराहनीय कदम बताया. डीएफओ विजयन्थम टी आर ने बताया कि "निर्माण कार्य लगभग पूरा है और जल्द ही नगर वन को आम लोगों के लिए खोले जाने की तैयारी है. प्रवेश और पार्किंग के लिए नाममात्र का शुल्क रखा जाएगा. यानी आने वाले समय में धारवासियों को शहर के करीब ही जंगल, हरियाली और सुकून का एक नया ठिकाना मिल सकता है.