हनोई में 40 देशों के बीच छाया धार का बाग प्रिंट, नेचुरल कलर और ट्रेडेशनल टेक्निक बनी आकर्षण
वियतनाम के हनोई में ग्लोबल क्राफ्ट फेस्टिवल में बाग प्रिंट. मध्य प्रदेश के खत्री बंधुओं ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर किया भारत का प्रतिनिधित्व. रिपोर्ट-राकेश श्रीवास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 5:05 PM IST
धार: पारंपरिक बाग प्रिंट कला अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही है. वियतनाम की राजधानी हनोई में 13 से 16 नवंबर तक आयोजित हो रहे ग्लोबल क्राफ्ट फेस्टिवल में शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री और डॉ. मोहम्मद आरिफ खत्री भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के शिल्पकार, प्रतिनिधि और कला प्रेमी शामिल हो रहे हैं. यहां खत्री बंधुओं ने बाग प्रिंट की प्रदर्शनी लगाकर इस पारंपरिक कला के इतिहास, तकनीक और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मंच के सामने प्रस्तुत किया है.
प्राकृतिक रंग और पारंपरिक तकनीक बनी आकर्षण
हनोई में आयोजित प्रदर्शनी में बाग प्रिंट की पारंपरिक छपाई प्रक्रिया और प्राकृतिक रंगों से तैयार उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. इस कला में वनस्पतियों, जड़ी-बूटियों और लोहे की भस्म से तैयार रंगों के साथ सागवान की लकड़ी के पारंपरिक ठप्पों का उपयोग किया जाता है. खत्री बंधु प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी मेहमानों को बाग प्रिंट की बारीकियों और इसकी सदियों पुरानी परंपरा से परिचित करा रहे हैं.
'अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की पसंद के अनुसार तैयार किए उत्पाद'
फेस्टिवल के लिए खत्री बंधुओं ने वियतनाम के स्थानीय लोगों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की पसंद को ध्यान में रखते हुए विशेष उत्पाद तैयार किए हैं. शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री ने बताया, "इनमें प्राकृतिक रंगों से तैयार मलबरी सिल्क, टसर सिल्क और कॉटन के दुपट्टे, स्कार्फ, स्टोल सहित होम फर्निशिंग के उत्पाद शामिल हैं. इस प्रदर्शनी में इन उत्पादों के डिजाइन, छपाई और पारंपरिक कारीगरी को लेकर यहां आने वालों की रुचि देखने को मिल रही है."
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'दुनिया को भारतीय हस्तशिल्प की विशेषता बताना उद्देश्य'
शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री ने बताया, "ग्लोबल क्राफ्ट फेस्टिवल में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग बाग प्रिंट के उत्पादों तथा इसकी निर्माण प्रक्रिया में रुचि दिखा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की पसंद के अनुरूप तैयार किए गए उत्पादों को सराहना मिल रही है. उनका उद्देश्य केवल उत्पादों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि दुनिया को भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक से परिचित कराना है."
सिंगापुर यूनिवर्सिटी में करेंगे लाइव डेमोंस्ट्रेशन
हनोई के बाद खत्री बंधुओं का अगला पड़ाव सिंगापुर होगा. 24 और 25 नवंबर को सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में बाग प्रिंट पर विशेष सत्र, मास्टर क्लास और लाइव डेमोंस्ट्रेशन प्रस्तावित है. इस दौरान वे विद्यार्थियों, प्रोफेसरों और फैशन डिजाइनरों को ठप्पा छपाई की प्रक्रिया, प्राकृतिक रंगों के निर्माण और बाग प्रिंट की पारंपरिक तकनीक से परिचित कराएंगे.
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मलेशिया में भी करेंगे कला का प्रचार
सिंगापुर के कार्यक्रम के बाद खत्री बंधु मलेशिया के दौरे पर जाएंगे. यहां हस्तशिल्प संगठनों, फैशन क्षेत्र से जुड़े लोगों और कला प्रेमियों के साथ संवाद के साथ बैठक प्रस्तावित है. इसका उद्देश्य बाग प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के साथ इसके उत्पादों के लिए नए बाजारों की संभावनाएं तलाशना है.