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हनोई में 40 देशों के बीच छाया धार का बाग प्रिंट, नेचुरल कलर और ट्रेडेशनल टेक्निक बनी आकर्षण

हनोई में 40 देशों के बीच छाया धार का बाग प्रिंट ( Photo credit: Mohammad Bilal Khatri )

धार: पारंपरिक बाग प्रिंट कला अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही है. वियतनाम की राजधानी हनोई में 13 से 16 नवंबर तक आयोजित हो रहे ग्लोबल क्राफ्ट फेस्टिवल में शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री और डॉ. मोहम्मद आरिफ खत्री भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.