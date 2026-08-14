बाग प्रिंट से सजेगी दिल्ली में राष्ट्रपति के मेहमानों की टेबल, शाही टेबल पर VVIP देखेंगे धार की कला
मध्य प्रदेश के बाग प्रिंट ने बनाई राष्ट्रीय मंच पर पहचान, बाग प्रिंट के कवर से सजेंगे राष्ट्रपति भवन के टेबल. फिरोज जहां की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 2:00 PM IST
धार: मध्य प्रदेश की पहचान धार के बाग प्रिंट ने राष्ट्रपति भवन का सफर तय कर लिया है. अब वह देश के सर्वोच्च भवन यानी राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाएगी. दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी में 'एट होम' का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें देश-विदेश से लगभग 650 विशेष अतिथि शामिल होंगे. उनकी टेबल पर मालवा के प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तशिल्प 'बाग प्रिंट' के कवर सजे होंगे.
बिलाल खत्री ने तैयार किए बाग प्रिंट के कवर
यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि, धार के बाग प्रिंट की राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनेगी. इसके साथ ही 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आमंत्रित अतिथियों को भेजे जाने वाले आधिकारिक निमंत्रण पत्र के कवर पेज पर भी बाग प्रिंट की पारंपरिक डिज़ाइन को खास मुकाम दिया गया है. क्राफ्टमैन मोहम्मद बिलाल खत्री, उनके भाइयों काजिम खत्री एवं अब्दुल करीम खत्री ने इन राउंड कवर को तैयार किया है. यह भाई अपनी कारीगरी के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं.
कवर पर प्राचीन गुफाएं, ताजमहल और फूल
क्राफ्टमैन बिलाल खत्री और उनकी टीम इस उपलब्धि से फूली नहीं समा रही. बिलाल खत्री ने बताया कि, ''यह केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह पूरी बाग प्रिंट परंपरा और इसे संजोकर रखने वाले हर एक शिल्पकार के समर्पण का नतीजा है.'' उन्होंने बताया कि, 36x36 राउंड साइज के कवर तैयार किए हैं. जिन पर प्राचीन गुफाओं व फूलों की झलक प्रिंट की गई है. इसके अलावा मूंगफली, ताज महल व लाल किले की बारीक नक्काशी की गई है. बेल-बूटों को पारंपरिक लकड़ी के ठप्पों के जरिए उकेरा गया है. इन टेबल कवरों में आदिवासी कला की झलक दिखाई देती है.''
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2011 में राष्ट्रपति के मेहमान बने थे बिलाल खत्री
बता दें कि, मोहम्मद बिलाल खत्री का बाग प्रिंट के लिए देश भर में नाम है. इस बार उनकी बाग प्रिंट की कारीगरी राष्ट्रपति भवन की भव्यता में चार चांद लगा देगी. इसका सम्मान इसलिए और बढ़ जाता है कि इन्होंने इस प्राचीन कला को अब तक संजोकर रखा है. बता दें कि, इससे पहले साल 2011 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मोहम्मद बिलाल खत्री अपने पिता शिल्प गुरु मोहम्मद युसूफ़ खत्री के साथ राष्ट्रपति भवन जा चुके हैं. जहां उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ ब्रेकफास्ट किया था.