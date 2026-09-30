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धार की बाग गुफाओं में छिपा है दुर्लभ पेंटिंग्स का रहस्य, यूनेस्को की विरासत की शान बढ़ाएंगी

धार की बाग गुफाओं में छिपा दुर्लभ पेंटिंग्स का रहस्य ( Source : Indore Divisional Commissioner Office )

धार/इंदौर : धार जिले की बाग गुफाएं विंध्य पर्वतमाला की दक्षिणी ढलान पर बाघिनी नदी के किनारे पर हैं. बाग गुफाओं में मौजूद दुर्लभ चित्रकारी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद जल्दी यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो सकती हैं. इसके लिए गुफाओं और पेंटिंग्स के संरक्षण के साथ यहां हेरिटेज टूरिज्म के विकास का रास्ता भी खुल गया है.

इनका आकार चौकोर है. इनके बीच में एक आंगन है, जिसके चारों ओर कमरे बने हैं और पीछे की तरफ़ स्तूप वाला चैत्य या प्रार्थना-कक्ष है. हर गुफ़ा के सामने खंभों वाला बरामदा है. बाग की सभी नौ गुफ़ाओं का इस्तेमाल करीब1,500 साल पहले, बौद्ध भिक्षु विहार या विश्राम-स्थल के तौर पर करते थे.

चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान धार जिले के बाग़ इलाके में मौजूद बौद्धकालीन गुफाओं में यह दुर्लभ चित्रकारी पत्थर काटकर बनाए गई हैं. ये सभी पेंटिंग रत्नों जैसी चमक वाली भित्ति-चित्रों से सजी हैं. इतिहासकारों का मानना है कि इन्हें 'दत्तक' नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने बनवाया था. वर्तमान में इन कुल नौ गुफाओं में से अब केवल 5 गुफा ही बची हैं, जो नदी के तल से 150 फ़ीट ऊपर स्थित हैं.

मास्टर पीस है गुफाओं की पेंटिंग्स

महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं की समकालीन विंध्य पर्वतमाला की खड़ी बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं को जो चीज़ एक मास्टरपीस बनाती है, वह इनमें मौजूद टेम्परा म्यूरल (भित्ति चित्र) हैं, जो प्रमुख रूप से गुप्त काल (319-605 ईस्वी) के दौरान बोधिसत्वों और बौद्ध भिक्षुओं के आम जीवन के चित्रों से सजे हैं. दुर्लभ मिनरल रंगों से बने इनके शानदार लाइन वर्क देखने में बहुत आकर्षक हैं और अपनी शैली व विषय-वस्तु में आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक लगते हैं. इन पेंटिंग्स में मठों में रहने वाले राजाओं व सेनापतियों के जीवन को दिखाया गया है, जिन्होंने चित्रकारों की कला को संरक्षण दिया था.

मास्टर पीस है गुफाओं की पेंटिंग्स (Source : Indore Divisional Commissioner Office)

गुफाओं की दीवारों व छतों पर मौजूद अंश

इन पेंटिंग्स का धार्मिक महत्व भी था, इन कलाकृतियों के कुछ अंश आज भी गुफा की दीवारों और छतों पर मौजूद हैं. सबसे सुंदर और दुर्लभ पेंटिंग गुफा 4 में है, जिसे 'रंग महल' या 'रंगों का महल' नाम दिया गया है. समय के साथ बाग गुफाओं की हालत जर्जर है. मौसम की मार के कारण यहां की पेंटिंग्स धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं. इनकी हू-ब-हू नकल वाली वॉटरकलर पेंटिंग्स भोपाल के स्टेट म्यूज़ियम की 'बाग़ के पेंटिंग्स गैलरी' में रखी हुई हैं.

धार की बाग गुफाओं की दुर्लभ पेंटिंग्स यूनेस्को तक पहुंची (Source : Indore Divisional Commissioner Office)

बौद्ध शैलकृत गुफाओं का समूह

इन पेंटिंग्स को लेकर इंदौर के संभाग आयुक्त भास्कर लक्षकार बताते हैं "धार जिले की बाग नदी (बाघिनी) के तट पर विंध्य पर्वतमाला की दक्षिणी ढलान पर स्थित बाग गुफाएं बौद्ध शैलकृत गुफाओं का समूह हैं, जिनका निर्माण चौथी से छठी शताब्दी के बीच हुआ. ये गुफाएं अपने भित्तिचित्रों के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें अजंता की बौद्ध चित्रकला परंपरा का विस्तार माना जाता है. इनका यूनेस्को विश्व धरोहर की टेंटेटिव सूची में शामिल होना अंकन की दिशा में पहला औपचारिक चरण है. आगे की प्रक्रिया में विस्तृत मूल्यांकन होगा."