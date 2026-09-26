धार में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, बागेड़ी डैम में डूबने से 3 युवकों की मौत
गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए बागेड़ी डैम पहुंचे थे तीन दोस्त, गहरे पानी में जाने से डूबे, तीनों की मौत. राकेश श्रीनिवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 7:45 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 8:05 AM IST
धार: बदनावर में अनंत चतुर्दशी पर्व की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. बदनावर के डोलची रोड स्थित बागेड़ी डैम (पोखर) पर गणेश विसर्जन करने गए तीन युवकों की गहरे पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना की खबर फैलते ही पूरे बदनावर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शोक की गहरी लहर दौड़ गई.
गणेश विसर्जन के लिए बागेड़ी डैम पहुंचे थे तीन दोस्त
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, तीनों मृतक युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए डोलची रोड स्थित पोखर पर पहुंचे थे. गणेश जी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित करते समय तीनों युवक अचानक अधिक गहराई वाले हिस्से में चले गए. पानी का अंदाजा न होने के कारण वे खुद को संभाल नहीं पाए और गहरे पानी में डूबने लगे. साथियों और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
मशक्कत के बाद शव निकाले बाहर
स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए तीनों को पानी से बाहर निकाला और आनन-फानन में बदनावर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान बदनावर के सुभाष मार्ग निवासी 19 वर्षीय पवन उर्फ कान्हा पिता भंवरलाल राठौड़, सरस्वती कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय राहुल पिता मुकेश प्रजापत और सरस्वती कॉलोनी के ही निवासी निहाल पिता मुकेश भांभी के रूप में हुई है. तीनों युवकों की उम्र महज 18 से 20 वर्ष के बीच थी.
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हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन रोते-बिलखते सिविल अस्पताल पहुंचे. देखते ही देखते अस्पताल परिसर में शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला भी हरकत में आया और तहसीलदार सुरेश नागर पुलिसबल के साथ सिविल अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कराई.
धार ASP पारुल वेलापुरकर ने कहा कि, ''तीनों तय विसर्जन जगह से करीब 500 मीटर आगे निकल गए थे, तभी उनमें से एक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में गए लेकिन तीनों डूब गए और उनकी मौत हो गई.''