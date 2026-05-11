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ग्रामीण क्षेत्रों में बंद व सूने पड़े अस्पताल भवन, मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करना भूला विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में बंद व सूने पड़े अस्पताल भवन ( ETV BHARAT )