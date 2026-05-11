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ग्रामीण क्षेत्रों में बंद व सूने पड़े अस्पताल भवन, मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करना भूला विभाग

धार जिले के ग्रामीण इलाकों में निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर धूल फांक रहे. जांच उपकरण भी अभी पैक ही पड़े हैं.

dhar Ayushman Arogya Mandir
ग्रामीण क्षेत्रों में बंद व सूने पड़े अस्पताल भवन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 4:09 PM IST

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धार: गांवों में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (हॉस्पिटल) लापरवाही और अनदेखी के कारण शुरू नहीं हो सके हैं. इन भवनों में कीमती मशीनें हैं, लेकिन न कोई कोई डॉक्टर और न ही नर्स तैनात की गईं. धार के मोहनपुरा स्थित हॉस्पिटल को सिर्फ एक एनएम चला रही है. दो साल पहले बने इस नवनिर्मित हॉस्पिटल की हालत खराब होती जा रही है.

धार जिले में 514 आयुष्मान आरोग्य मंदिर

राज्य सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए. धार जिले में 514 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं. इन केंद्रों पर ग्रामीणों को मुफ्त दवाइयां, जांच और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं. लेकिन हकीकत देखना हो तो जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम मोहनपुरा में बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को देखा जा सकता है.

अस्पताल भवन की दीवारों में क्रेक हुए

मोहनपुरा में दो वर्ष पहले लाखों रुपए की लागत से भवन तैयार किया गया. यहां ईसीजी, एक्सरे सहित कई स्वास्थ्य उपकरण भी लगाए गए, लेकिन आज ये मशीनें धूल खा रही हैं. भवन के अधिकांश कमरों पर ताले लटके रहते हैं और केवल एक एएनएम कभी-कभार यहां सेवाएं देती दिखाई देती है. भवन के अंदर गंदगी, धूल और दीवारों पर जाले लग गए हैं. नए भवन की दीवारों में बड़े-बड़े क्रैक भी नजर आ रहे हैं.

अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करना भूला विभाग (ETV BHARAT)

अस्पताल भवन दो साल से बंद पड़ा है

मोहनपुरा के अस्पताल में तैनात एनएम सविता पटेल का कहना है "सारी स्थिति की जानकारी ऊपर भेज दी गई है." वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा. आज भी बीमार होने पर लोगों को निजी साधनों से धार जिला अस्पताल पहुंचना पड़ता है. दो साल से अस्पताल बंद जैसा पड़ा है. मशीनें भी खराब होने की स्थिति में हैं. यहां डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था नहीं है. इस स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत तीन से 4 आदिवासी गांव आते हैं, लेकिन सुविधाएं कागजों तक सीमित हैं.

पूरे जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के हालात एक जैसे

धार जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का यही हाल है. जहां भवन तैयार हो गए लेकिन डॉक्टर, कर्मचारी और मूलभूत व्यवस्थाएं आज तक नहीं पहुंच पाई हैं. कई केंद्रों में बिजली फिटिंग होने के बावजूद आज तक बिजली चालू नहीं हो सकी है. इस मामले में सीएमएचओ ने कुछ भी कहने से मना कर दिया. कलेक्टर राजीव रंजन मीना का कहना है "बंद पड़े अस्पतालों के साथ ही अन्य विभागों के भवनों का निरीक्षण कराया जाएगा. जहां जो कमी है, उसे दूर किया जाएगा. जिस उद्देश्य ये भवन बने हैं, उसे पूरा कराया जाएगा."

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