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मध्य प्रदेश में जहां बनना है श्रीकृष्ण-रुक्मणी लोक, वहां आज भी खड़ा है भगवान का रथ

भगवान श्रीकृष्ण का मध्य प्रदेश से गहरा नाता. धार के अमझेरा में रुक्मणी विवाह की कथाएं आज भी गूंज रही हैं. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

Dhar Amjhera Rukmini Lok
रुक्मणी विवाह की पौराणिक कथा का प्रतीक बनेगा धार का अमझेरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 6:20 PM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश भगवान कृष्ण की दीक्षा स्थली के अलावा उनकी विवाह स्थली भी है. धार के अमझेरा में भगवान कृष्ण का रथ आज भी वहीं खड़ा है. इसी रथ से उन्होंने अपनी अर्धांगिनी रुक्मणी का हरण किया था. पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण के देवी व्रत का नाम जैत्र था. भगवान कृष्ण के दिव्य रथ में चार घोड़े होते थे. इन घोड़े के नाम शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और वलाहक थे. रथ पर सारथी दारूक तैनात थे.

अमका-झुमका मंदिर अमझेरा के पुजारी दिलीप पंडित बताते हैं "भगवान कृष्ण के रथ के पहिए का निशान आज भी यहां मौजूद हैं. हालांकि कालांतर में भगवान कृष्ण के भक्तों ने यहां पर एक अन्य रथ का हू-बहू निर्माण कराया है, जो आज भी खड़ा है. यह रथ भगवान कृष्ण के रुक्मणी के साथ हुए विवाह और रुक्मणी हरण की पौराणिक कथाओं का जीवंत उदाहरण है."

धार के अमझेरा से जुड़ी श्री कृष्ण की पौराणिक कथाएं (ETV BHARAT)

रुक्मणी विवाह की पौराणिक कथा

पुजारी दिलीप पंडित के अनुसार "द्वापर युग में इस स्थान का नाम कुंडलपुर था. यहीं पर माता रुक्मणी की कुल देवी का मंदिर था, जो आज भी है. वह मंदिर में पूजा के लिए आई थीं, तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि वह भगवान कृष्ण को अपना परमेश्वर स्वीकार करने के कारण उनसे विवाह करेंगी. लेकिन उनके भाई रुकमैया ने विवाह चंदेरी के राजा से तय कर दिया था. इसलिए उन्होंने इसी मंदिर से भगवान कृष्ण को एक संदेशवाहक भिजवाया था."

अमका-झुमका मंदिर के पुजारी दिलीप पंडित (ETV BHARAT)

रुक्मणी ने लिया संकल्प, प्रकट हुए श्री कृष्ण

रुक्मणी ने संकल्प लिया था कि वह मंदिर की तीन परिक्रमा करेंगी यदि तब तक भगवान कृष्ण नहीं आए तो वह यहीं अपने प्राण त्याग देंगी. रुक्मणी उस दौरान मंदिर की ढाई परिक्रमा ही पूरी कर पाई थी कि भगवान कृष्ण का रथ आ गया. इसके बाद भगवान कृष्ण का रुक्मणी के भाई रुकमैया के साथ युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन रास्ते में उन्होंने उसे रुक्मणी के कहने पर पास ही मौजूद भोपावर ग्राम में छोड़ दिया. रुकमैया ने भी प्रतिज्ञा ली "कुलदेवी के जिस गांव में मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया. इसलिए अब कुंडलपुर नहीं आएंगे." रुक्मणी के परिवार से किसी के भी कुंडलपुर आने के प्रमाण नहीं मिलते.

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मध्य प्रदेश से श्रीकृष्ण का गहरा नाता (ETV BHARAT)

कुंडलपुर में बनेगा रुक्मणी लोक

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रुक्मणी ने लिया संकल्प, प्रकट हुए श्री कृष्ण (ETV BHARAT)

हाल ही में इस स्थान को कृष्ण तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने रुक्मणी लोक बनाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर यह घोषणा की थी. इसके अलावा इस स्थान को विकसित किए जाने के साथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. रुक्मणी लोक में पारंपरिक कला, संगीत, चित्रकला और नृत्य की शिक्षा दी जाएगी. इसका उद्देश्य श्री कृष्ण और रुक्मणी की यादों को संजोकर रखना है. इस मंदिर के पास मौजूद पांडव गुफा भी विकसित होगी.

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अमझेरा मंदिर के पास मौजूद पांडव गुफा भी विकसित होगी. (ETV BHARAT)

उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में श्रीकृष्ण की पढ़ाई

इस स्थान के अलावा भगवान कृष्ण की कथानक से जुड़ी घटनाओं और स्थान में उज्जैन का सांदीपनि आश्रम प्रमुख है, जहां भगवान ने 14 विधाओं की शिक्षा 64 दिनों में पूरी की थी. वहीं पास में नारायण धाम उज्जैन में भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता के प्रमाण मौजूद हैं. इसके अलावा इंदौर के महू के पास स्थित जानापाव को महर्षि परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, जहां भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था.

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