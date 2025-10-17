ETV Bharat / state

Dhanteras 2025: धनतेरस पर अपनों को भेजें ये दिल छूने वाली शुभकामनाएं, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल!

Dhanteras 2025: धनतेसर के शुभ अवसर पर आपके लिए कुछ शुभकामनाएं संदेश. जिन्हें आप अपनों को भेज कर उनका दिन बना सकते हैं.

Dhanteras Wishes Messages
Dhanteras Wishes Messages (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 7:01 PM IST

चंडीगढ़: धनतेसर हिन्दू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान धन्वंतरि की पूजा और सम्मान के लिए मनाया जाता है. ये पर्व स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. खासकर इस दिन लोग अपने परिवार और समाज के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और धनतेसर की पूजा-अर्चना कर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ जीवन की नई शुरुआत करते हैं. इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए कुछ शुभकामनाएं संदेश लेकर आए हैं. जिन्हें आप अपने परिजनों और दोस्तों को भेज कर इस त्योहार को यादगार बना सकते हैं.

  • दीयों की रोशनी से चमके संसार, हर घर में हो खुशियों की बहार, धनतेरस पर मिले आपको धन की बरसात, मां लक्ष्मी करें आपके जीवन में वास, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं.
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)
  • सोना-चांदी की हो खरीदारी, घर में बजे खुशियों की झंकार प्यारी, धनतेरस का ये शुभ दिन लाए उजाला, हर दिल में भर दे सुख का उजियाला, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं.
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)
  • धनतेरस का शुभ दिन आया, खुशियों का सागर साथ लाया, हर मन में हो विश्वास का दीपक, जीवन में छा जाए उजाला अपार, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं.
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)
  • सोना नहीं तो कुछ चांदी खरीदो, मुस्कुराहट से अपने दिल को सींचो, धनतेरस का ये पावन त्योहार, लाए जीवन में खुशियों की बहार, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं.
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)
  • धन की वर्षा हो अपार, लक्ष्मी मां करें आपके द्वार, हर दिन हो रोशनी से भरा, धनतेरस पर हो शुभ मंगल सारा, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं.
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)
  • हर ओर हो दीपक की चमक, हर दिल में हो प्यार की झलक, धनतेरस का पर्व लाए समृद्धि का संदेश, आपका जीवन बने खुशियों का प्रदेश, आपको और आपके परिवार के धनतेरस की शुभकामनाएं
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)
  • लक्ष्मी जी करें कृपा अपार, हर दिन बढ़े तुम्हारा व्यापार, धनतेरस पर हो शुभ संकेत, सफलता से भर जाए तुम्हारी रेख, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं.
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)
  • सोने-चांदी से नहीं, मुस्कान से धन कमाओ, प्यार और दुआओं से जीवन सजाओ, धनतेरस लाए खुशियों की लहर, हर दिन बन जाए त्योहार का सहर, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं.
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)
  • धनतेरस का शुभ दिन आया, लक्ष्मी जी ने सुख-धन बरसाया, हर कोने में उजाला फैले, हर मन में सुकून बस जाए, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं.
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)
  • दीपक की रोशनी हर अंधेरा मिटाए, मां लक्ष्मी आपके घर आए, धनतेरस की शुभकामनाएं अनगिनत, आपका जीवन हो खुशियों से युक्त, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं.
Dhanteras Wishes Messages
धनतेरस शुभकामनाएं संदेश (Etv Bharat)

धनतेसर की शुभकामनाएं: धन-समृद्धि के पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व दिवाली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है. धनतेरस 'धन' और 'तेरस' (हिंदू चंद्र कैलेंडर में शुभ तेरहवां दिन) शब्दों से बना है. मान्यता है कि ये त्योहार हमारे घर और जीवन में प्रचुर समृद्धि का स्वागत करने के लिए समर्पित है. ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर नए बर्तन, सोने और चांदी जैसी कीमती धातुएं खरीदने से धन-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, जिससे साल भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

ये भी पढ़ें- धनतेरस पर डबल धमाका, मां लक्ष्मी के साथ शनि देव भी बरसाएंगे कृपा, बन रहा सौभाग्य योग, ये खास उपाय कर सकता है चमत्कार

ये भी पढ़ें- जानें क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार, खरीदारी और पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त

