ETV Bharat / state

धनतेरस पर लखनऊ की सड़कों पर लगा भीषण जाम; भूतनाथ से चारबाग तक रेंगते रहे वाहन, कई घंटे परेशान हुए लोग

यातायात पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: धनतेरस के शुभ अवसर पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भारी भीड़ का सीधा असर राजधानी लखनऊ की यातायात व्यवस्था पर देखने को मिला. शुक्रवार को शहर के लगभग सभी प्रमुख इलाकों में अचानक वाहनों की संख्या बढ़ने से भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई.

न सिर्फ मुख्य बाजारों के पास बल्कि प्रमुख चौराहों और जोड़ने वाली सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें नजर आईं. अयोध्या रोड पर स्थित मशहूर भूतनाथ मार्केट के पास तो वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक गाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी रहीं.

अमीनाबाद, चारबाग और कपूरथला समेत प्रमुख बाजारों में पार्किंग की कमी से बिगड़े हालात. (Photo Credit: ETV Bharat) कानपुर रोड और शहीद पथ पर फंसे रहे सैकड़ों वाहन: उधर कानपुर रोड पर शहीद पथ तिराहे के पास शाम ढलते ही स्थिति बेहद गंभीर हो गई. सरोजनीनगर इलाके में कानपुर से लखनऊ आने और लखनऊ से बाहर जाने वाले दोनों तरफ के वाहन जाम के जाल में फँस गए. शाम करीब सात बजे शुरू हुआ यह ट्रैफिक जाम धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों दिशाओं में दो किलोमीटर तक गाड़ियों का रेला लग गया. इस भीषण जाम का सीधा असर वीआईपी तिराहे और नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र से आने वाली सड़कों पर भी साफ दिखाई दिया.