धनतेरस पर लखनऊ की सड़कों पर लगा भीषण जाम; भूतनाथ से चारबाग तक रेंगते रहे वाहन, कई घंटे परेशान हुए लोग
धनतेरस की खरीदारी के चलते लखनऊ के भूतनाथ, कानपुर रोड और अमीनाबाद समेत कई प्रमुख इलाकों में भीषण जाम लग गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:46 PM IST
लखनऊ: धनतेरस के शुभ अवसर पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भारी भीड़ का सीधा असर राजधानी लखनऊ की यातायात व्यवस्था पर देखने को मिला. शुक्रवार को शहर के लगभग सभी प्रमुख इलाकों में अचानक वाहनों की संख्या बढ़ने से भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई.
न सिर्फ मुख्य बाजारों के पास बल्कि प्रमुख चौराहों और जोड़ने वाली सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें नजर आईं. अयोध्या रोड पर स्थित मशहूर भूतनाथ मार्केट के पास तो वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक गाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी रहीं.
कानपुर रोड और शहीद पथ पर फंसे रहे सैकड़ों वाहन: उधर कानपुर रोड पर शहीद पथ तिराहे के पास शाम ढलते ही स्थिति बेहद गंभीर हो गई. सरोजनीनगर इलाके में कानपुर से लखनऊ आने और लखनऊ से बाहर जाने वाले दोनों तरफ के वाहन जाम के जाल में फँस गए. शाम करीब सात बजे शुरू हुआ यह ट्रैफिक जाम धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों दिशाओं में दो किलोमीटर तक गाड़ियों का रेला लग गया. इस भीषण जाम का सीधा असर वीआईपी तिराहे और नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र से आने वाली सड़कों पर भी साफ दिखाई दिया.
एयरपोर्ट जाने वाले यात्री और एम्बुलेंस भी परेशान: जाम की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी एयरपोर्ट जाने वाले और वहाँ से वापस लौट रहे यात्रियों को उठानी पड़ी. सड़कों पर रेंगते वाहनों के बीच राहगीरों के साथ-साथ मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी काफी देर तक फँसी रही. रात करीब नौ बजे के बाद ट्रैफिक पुलिस की मशक्कत से आवागमन सामान्य हो सका, जिससे लोगों को करीब दो घंटे तक भारी राहत मिली. शहर के दूसरे हिस्सों जैसे आईटी चौराहा, पॉलिटेक्निक, सीतापुर रोड, अमीनाबाद और चारबाग में भी लोग देर रात तक जाम से जूझते रहे.
ट्रैफिक पुलिस की अपील और हेल्पलाइन नंबर जारी: त्योहारों के मौके पर सड़कों पर अनियंत्रित भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने 6 से 9 नवंबर तक के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया था. हजरतगंज, अमीनाबाद, भूतनाथ और नीलकंठ बाजार जैसे इलाकों में सामान्य गाड़ियों की नो-एंट्री लागू की गई थी. अपर पुलिस उपायुक्त यातायात राघवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतिबंधित मार्गों पर भी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जरूरी वाहनों को बिना रुकावट गुजरने की छूट दी गई है. ट्रैफिक से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए पुलिस ने कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 9454405155 जारी करके लोगों से निर्धारित पार्किंग इस्तेमाल करने की अपील की है.
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