बिहार में धनतेरस पर रिकॉर्ड तोड़ कारोबार, 4000 करोड़ से अधिक की खरीदारी

पटना: इस साल धनतेरस पर बिहार के बाजारों में रौनक चरम पर रही. राज्यभर में करीब 4000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड कारोबार हुआ. पटना में अकेले 1250 करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी दर्ज की गई. व्यापारिक संगठनों के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा धनतेरस कारोबार रहा, जिसमें ऑटोमोबाइल, सर्राफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी भूमिका रही.

ऑटोमोबाइल सेक्टर में लग्जरी कारों की धूम: धनतेरस पर पटना के ऑटोमोबाइल बाजारों में जमकर खरीदारी हुई. लग्जरी गाड़ियों की बिक्री ने सबका ध्यान खींचा. दीदारगंज स्थित मर्सिडीज शोरूम से 13 लग्जरी कारों की डिलीवरी हुई जिनकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक थी. वहीं बीएमडब्ल्यू शोरूम से 10 कारें और 25 हाई-एंड बाइकें बिकीं जिनमें से चार बीएमडब्ल्यू कारों की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से ऊपर रही. महिंद्रा की थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों की 500 से अधिक यूनिट्स की बिक्री हुई. कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 700 से 750 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ.

सोने-चांदी में निवेश का बढ़ा रुझान: सोने की कीमतें 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने के बावजूद सर्राफा बाजारों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई. पटना के बोरिंग रोड के एक ज्वेलर मोहित खेमका ने बताया कि उनके यहां 90 लाख रुपये का वेडिंग ज्वेलरी सेट और 65 लाख रुपये का नेकलेस बिका. फ्रेजर रोड स्थित तनिष्क ज्वेलर्स में भी 38 लाख रुपये के हार और चूड़ी सेट की बिक्री हुई. बुलियन गोल्ड, इटालियन डायमंड और लाइटवेट ज्वेलरी की मांग सबसे अधिक रही.

बढ़ने लगा सोना चांदी में निवेश: ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार ग्राहकों का झुकाव निवेश के साथ-साथ डिजाइनर और लग्जरी ज्वेलरी की ओर रहा. धनतेरस पर बिहार में करीब 650 से 750 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत अधिक है.

"बढ़ती आय और बदलती लाइफस्टाइल के कारण बिहार में सोने-चांदी की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है. इस बार बिहार के बाजारों से धनतेरस पर खरीदारी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वह राज्य की उपभोक्ता क्षमता और आर्थिक विकास को बता रहा है."-अशोक कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन