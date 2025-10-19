बिहार में धनतेरस पर रिकॉर्ड तोड़ कारोबार, 4000 करोड़ से अधिक की खरीदारी
धनतेरस पर बिहार में 4000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार किया गया. ऑटोमोबाइल, सर्राफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट में उछाल. इस जिले में सबसे ज्यादा खरीदारी.
Published : October 19, 2025 at 1:39 PM IST
पटना: इस साल धनतेरस पर बिहार के बाजारों में रौनक चरम पर रही. राज्यभर में करीब 4000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड कारोबार हुआ. पटना में अकेले 1250 करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी दर्ज की गई. व्यापारिक संगठनों के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा धनतेरस कारोबार रहा, जिसमें ऑटोमोबाइल, सर्राफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी भूमिका रही.
ऑटोमोबाइल सेक्टर में लग्जरी कारों की धूम: धनतेरस पर पटना के ऑटोमोबाइल बाजारों में जमकर खरीदारी हुई. लग्जरी गाड़ियों की बिक्री ने सबका ध्यान खींचा. दीदारगंज स्थित मर्सिडीज शोरूम से 13 लग्जरी कारों की डिलीवरी हुई जिनकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक थी. वहीं बीएमडब्ल्यू शोरूम से 10 कारें और 25 हाई-एंड बाइकें बिकीं जिनमें से चार बीएमडब्ल्यू कारों की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से ऊपर रही. महिंद्रा की थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों की 500 से अधिक यूनिट्स की बिक्री हुई. कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 700 से 750 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ.
सोने-चांदी में निवेश का बढ़ा रुझान: सोने की कीमतें 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने के बावजूद सर्राफा बाजारों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई. पटना के बोरिंग रोड के एक ज्वेलर मोहित खेमका ने बताया कि उनके यहां 90 लाख रुपये का वेडिंग ज्वेलरी सेट और 65 लाख रुपये का नेकलेस बिका. फ्रेजर रोड स्थित तनिष्क ज्वेलर्स में भी 38 लाख रुपये के हार और चूड़ी सेट की बिक्री हुई. बुलियन गोल्ड, इटालियन डायमंड और लाइटवेट ज्वेलरी की मांग सबसे अधिक रही.
बढ़ने लगा सोना चांदी में निवेश: ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार ग्राहकों का झुकाव निवेश के साथ-साथ डिजाइनर और लग्जरी ज्वेलरी की ओर रहा. धनतेरस पर बिहार में करीब 650 से 750 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत अधिक है.
"बढ़ती आय और बदलती लाइफस्टाइल के कारण बिहार में सोने-चांदी की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है. इस बार बिहार के बाजारों से धनतेरस पर खरीदारी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वह राज्य की उपभोक्ता क्षमता और आर्थिक विकास को बता रहा है."-अशोक कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट में भी दिखी तेजी: जीएसटी दरों में कटौती का लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को मिला, जहां 450 से 500 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. बड़े स्क्रीन वाले एलईडी टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई. कई ग्राहकों ने 5 से 8 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदे. रियल एस्टेट सेक्टर ने भी इस धनतेरस पर नई रफ्तार पकड़ी. 350 से 400 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. होम लोन पर बैंक की विशेष छूट और बिल्डरों के फेस्टिव ऑफर से ग्राहकों ने फ्लैट और प्लॉट खरीदने में रुचि दिखाई.
धनतेरस पर बाजार में रहा उछाल: कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल नोपानी ने बताया कि धनतेरस पर बाजारों में जबरदस्त उत्साह देखा गया. बिहार का उपभोक्ता अब गुणवत्ता और लग्जरी को महत्व दे रहा है. रियल एस्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश का रुझान तेजी से बढ़ा है. लगभग 500 करोड़ से अधिक का इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल उपकरण का बाजार हुआ है और रियल एस्टेट में भी 400 करोड रुपए का कारोबार हुआ है. त्योहारी सीजन में जिस तरह बाजारों ने रफ्तार पकड़ी है, वह बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है.
अन्य जिलों में भी रही रौनक: पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और समस्तीपुर जैसे जिलों में भी धनतेरस पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई. भागलपुर में सात लाख रुपये का सोने का हार और 3.5 लाख रुपये की हार्ले डेविडसन बाइक बिकी. समस्तीपुर में 150 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया. पूरे राज्य में करीब 4.5 लाख चांदी के सिक्के बिके जबकि पटना में अकेले 2200 नई कारों की डिलीवरी हुई. पूरे प्रदेश में करीब 5000 चार पहिया वाहन और 10000 से अधिक दो पहिया वाहन की बिक्री हुई.
