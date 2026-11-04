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धनतेरस की धूम: दिल्ली के डिप्टीगंज बाजार में खरीदारों का सैलाब, पीतल और कांसे के बर्तनों की बढ़ी डिमांड, जानें इस बाजार का इतिहास

डिप्टीगंज बाजार में बर्तनों की दुकान ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: धनतेरस से पहले राजधानी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में त्योहारी रौनक देखने को मिल रही है. पुरानी दिल्ली के सदर बाजार से सटे ऐतिहासिक डिप्टीगंज बर्तन बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है. सोना-चांदी के साथ बर्तन खरीदने की परंपरा के चलते बाजार में स्टील, पीतल, कांसे, तांबे और एल्युमिनियम के बर्तनों की मांग बढ़ गई है. खास बात यह है कि इस बार स्टील के साथ पारंपरिक धातुओं से बने बर्तनों की ओर भी ग्राहकों का रुझान बढ़ा है. बाजार में खरीदारी, गिफ्टिंग और थोक कारोबार को लेकर व्यापारियों में उत्साह है. हालांकि, धातुओं की बढ़ती कीमतों और महंगाई का असर भी कारोबार पर देखने को मिल रहा है.

150 साल पुराना है डिप्टीगंज बर्तन बाजार