धनतेरस पर खरीदारी का महासंयोग, शुक्र प्रदोष योग में ये चीजें खरीदें, बरसेगी लक्ष्मी जी की कृपा
ज्योतिषाचार्य ने बताया किन चीजों को खरीदना शुभ और किन चीजों को भूलकर भी न खरीदें, अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:20 AM IST
शहडोल : धनतेरस इस बार 6 नवंबर को मनाई जाएगी क्योंकि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को पड़ रही है. इस बार धनतेरस में कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ चीजों की खरीददारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. ज्योतिष आचार्य की मानें तो इस बार धनतेरस का पावन पर्व बहुत खास दिन है.
धनतेरस में बन रहा शुक्र प्रदोष योग
ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' इस बार धनतेरस 6 नवंबर को है, और इस बार धनतेरस शुक्रवार के दिन पड़ रहा है. धनतेरस पर बनने वाले शुभ योग में शुक्र प्रदोष योग विशेष है. क्योंकि शुक्रवार का दिन और प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होने के कारण शुभ शुक्र प्रदोष योग बन रहा है, ये योग धन संपदा, सौंदर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए बेहतर माना जाता है, इस बार स्थिर लग्न, वृषभ लग्न, शाम की पूजा मुहूर्त के दौरान रहेगा. शास्त्रों के अनुसार स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी धनवंतरी और कुबेर की पूजा करने से घर में धन की स्थिरता बनी रहती है.''
धनतेरस पर क्या खरीदें?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' इस बार धनतेरस के दिन कई ऐसे खरीदी के योग बन रहे हैं, जब खरीदारी करना बहुत शुभ होगा. इस बार धनतेरस को लेकर पंचांगों की मानें तो सोना और बर्तन खरीदना बेहद शुभ है. विशेष रूप से पीतल का बर्तन जैसे घंटी या कोई भी पात्र खरीदें तो शुभ रहेगा. इसके साथ ही कपड़े खरीदना भी शुभ है. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम व वाहन भी खरीद सकते हैं.
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इसके अलावा धनतेरस के दिन अगर आपके पास बहुत पैसे खर्च करने को नहीं हैं, तो एक झाड़ू भी खरीद सकते हैं. झाड़ू से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता घर से दूर होती है, और बहुत ही शुभ होता है.
धनतेरस पर क्या नहीं खरीदें?
वहीं, ज्योतिषाचार्य के मुताबिक कुछ चीजें धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे लोहा, कांच, धारदार वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं, काले कपड़े, प्लास्टिक के बर्तन आदि. इन वस्तुओं को खरीदना धनतेरस पर शुभ नहीं माना जाता.
पूजा में करें इन चीजों का इस्तेमाल
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री आगे कहते हैं, '' धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जिसे पूजा में मां लक्ष्मी को अर्पित करें और दिवाली के बाद घर के गमले में ये बीज लगा दें या इसे तिजोरी में रखें. आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीद सकते हैं. इसके अलावा गोमती चक्र, पीली कौड़ियां खरीद कर भी दिवाली की पूजा में रखने से धन वृद्धि होती है.''