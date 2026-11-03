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धनतेरस पर खरीदारी का महासंयोग, शुक्र प्रदोष योग में ये चीजें खरीदें, बरसेगी लक्ष्मी जी की कृपा

धनतेरस पर खरीदारी का महासंयोग ( Etv Bharat Graphics )

शहडोल : धनतेरस इस बार 6 नवंबर को मनाई जाएगी क्योंकि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को पड़ रही है. इस बार धनतेरस में कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ चीजों की खरीददारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. ज्योतिष आचार्य की मानें तो इस बार धनतेरस का पावन पर्व बहुत खास दिन है.

इस धनतेरस क्या करें? (Etv Bharat Graphics) धनतेरस में बन रहा शुक्र प्रदोष योग ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' इस बार धनतेरस 6 नवंबर को है, और इस बार धनतेरस शुक्रवार के दिन पड़ रहा है. धनतेरस पर बनने वाले शुभ योग में शुक्र प्रदोष योग विशेष है. क्योंकि शुक्रवार का दिन और प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होने के कारण शुभ शुक्र प्रदोष योग बन रहा है, ये योग धन संपदा, सौंदर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए बेहतर माना जाता है, इस बार स्थिर लग्न, वृषभ लग्न, शाम की पूजा मुहूर्त के दौरान रहेगा. शास्त्रों के अनुसार स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी धनवंतरी और कुबेर की पूजा करने से घर में धन की स्थिरता बनी रहती है.''