धनतेरस पर डबल धमाका, मां लक्ष्मी के साथ शनि देव भी बरसाएंगे कृपा, बन रहा सौभाग्य योग, ये खास उपाय कर सकता है चमत्कार

इस बार धनतेरस पर मां लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि शनि देव भी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं. बन रहा है खास संयोग.

धनतेरस पर शुभ योग
धनतेरस पर शुभ योग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 16, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read
जींद: स्नातन धर्म में इन दिनों त्योहारों की धूम है. दीपावली की तैयारियों को लेकर बाजार गुलजार हैं. हर दुकान पर सेल लगाई गई है. शहर-शहर काफी भीड़ देखी जा रही है. हरियाणा के जींद में भी दुकानों पर भीड़ है. दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. इसको लेकर बाजार गुलजार हैं. 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. जिसके चलते बाजारों में भारी भीड़ उमड़ने के आसार नजर आ रहे हैं. व्यापारियों ने अभी से बाजारों में अतिक्रमण कर लिया है. इस बार धतेरस को लेकर बाजारों में रौनक के अलावा, और क्या कुछ खास रहने वाला है. चलिए इस रिपोर्ट में सब बताते हैं.

मां लक्ष्मी और शनि की एक साथ होगी कृपा: दरअसल, इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर यानी शनिवार को मनाया जाएगा. यानी इस बार शनि की कृपा रहने वाली है, बता दें कि धनतेरस के दिन शनि प्रदोष भी पड़ रहा है. दोनों पर्व एक साथ आने से यह संयोग सौभाग्य और धन वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. ऐसे में बाजारों में खरीदारी को लेकर चहल-पहल बढ़ गई है और व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं.

बाजारों में भीड़
बाजारों में भीड़ (Etv Bharat)

धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त: जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि "पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर, शनिवार की दोपहर 12.18 मिनट पर शुरू होगी. इस तिथी का समापन 19 अक्टूबर, रविवार दोपहर 1.51 मिनट पर होगा. ऐसे में 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी शाम के समय 7.16 मिनट से लेकर 8.20 मिनट तक है".

दुकानदारों के खिले चेहरे
दुकानदारों के खिले चेहरे (Etv Bharat)

क्या खरीदना शुभ: पंडित ने बताया कि "इस बार धनतेरस पर पर्व बेहद शुभ रहने वाला है. इस दिन ही शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है. श्रद्धाुलुओं के लिए यह संयोग सौभाग्य और धन वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. माना जाता है कि धनतेरस के दिन घर में सोना, चांदी, तांबा या पीतल की वस्तुएं खरीदनी शुभ होती है. इन धातुओं को समृद्धि, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है".

धनतेरस की तैयारियां शुरू
धनतेरस की तैयारियां शुरू (Etv Bharat)

दीप जलाकर करें पूजा: पंडित नवीन शास्त्री ने बताया कि "इस दिन हर घर में नए बर्तन, झाड़ू, दीपावली के पर्व को लेकर सामान खरीदा जाता है. धनतेरस पर खरीदारी के साथ धनवंतरि देव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है. यह दिन आरोग्य, समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है. धनतेरस के दिन संध्या काल में दीप जलाकर धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है".

दुकानदारों का अतिक्रमण
दुकानदारों का अतिक्रमण (Etv Bharat)

जगह-जगह लग गई सेल: सुबह-सुबह ही लोग बाजार पहुंचना शुरू हो जाते हैं. दुकानदारों ने भी ग्राहकों को रिझाने के लिए सेल के नाम पर सामान बेचना शुरू कर दिया है. शहर में हर दुकान के आगे लोगों ने अपनी दुकान लगाई हुई है. सेल के नाम पर सामान बेचा जा रहा है. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. हालांकि बाजार के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है. ताकि कोई वाहन भीतर न जा पाए. बावजूद इसके बाजार की गलियां संकरी होने के कारण व ग्राहकों की भीड़ ज्यादा होने के कारण आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है.

