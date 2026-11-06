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दीवाली में बाजार हुआ गुलजार, सराफा होम एप्लाइंस और कपड़ा मार्केट में बूम, 1900 करोड़ के कारोबार का अनुमान

रायपुर : पूरे देश में दीपावली की रौनक है. धनतेरस और दीपावली को लेकर राजधानी रायपुर का बाजार गुलजार है . कारोबारियों को उम्मीद है कि दीपावली के दिन भी कारोबार गुलजार रहेगा. पूरे छत्तीसगढ़ में एक अनुमान के मुताबिक कपड़ा, सराफा और होम एप्लाइंसेस की बिक्री मिलाकर 1900 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद जताई गई है.

जनवरी 2026 की तुलना सोने चांदी से करें तो वर्तमान में चांदी के दाम प्रति किलोग्राम 50% तक गिरावट आई है. इसके साथ ही प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम में भी लगभग 35 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है. सराफा कारोबारी विजय भंसाली ने बताया कि धनतेरस का दिन सराफा कारोबारियों के लिए एक विशेष दिन रहता है.धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. उसको देखते हुए हम लोगों ने आज लाइट वेट ज्वेलरी एंटीक वर्क वाली ज्वेलरी ज्यादा चलती है. जिसको हम लोगों ने इस बार लॉन्च किया है.

दिवाली बाजार में तेजी (ETV BHARAT)

आज का जो जनरेशन है Gen Z वाले जो लोग हैं. उनकी यह सबसे फेवरेट चॉइस है. धनतेरस में चांदी में खासतौर पर चांदी के सिक्के इसके साथ ही चांदी के बने लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति होती है. आज के दिन चांदी के समान में पायल और बिछिया जैसी चीजों की भी मांग बढ़ जाती है. इस बार सोने चांदी की खरीदी भी बढ़ी है. क्योंकि सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है. सोने और चांदी के दाम में गिरावट आने की वजह से लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं- विजय भंसाली,सराफा कारोबारी

सोना चांदी के दाम में आई गिरावट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोना चांदी के दाम में आई गिरावट

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि सोने और चांदी के भाव में गिरावट आने के कारण सराफा बाजार में अच्छा उत्साह देखा जा रहा है. सोना जनवरी 2026 में प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट 1 लाख 86 हज़ार रुपए था. जो आज घटकर 1 लाख 47 हजार रुपए पर पहुंच गया है. जनवरी 2026 में प्रति किलोग्राम चांदी के दाम 4 लाख 20 हजार रुपए थे, जो आज घटकर 1 लाख 87 हजार रुपए पर पहुंच गया है.

रायपुर का सराफा बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोने और चांदी के दाम में गिरावट आने की वजह से बाजार भी अच्छा रहने की उम्मीद है. सोने और चांदी के जेवर की बात करें तो लाइट वेट और हैवी वेट वाली ज्वेलरी की डिमांड भी है. क्योंकि दीपावली पर्व के बाद शादी ब्याह का सीजन भी शुरू हो जाएगा. दिवाली और धनतेरस को देखते हुए लोग चांदी के समान में पायल बिछिया और बर्तन की खरीदी करते हैं- हरख मालू,पूर्व अध्यक्ष रायपुर सराफा एसोसिएशन

घरेलू सामान के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान

होम एम्प्लायंस के संचालक गौरव डागा ने बताया कि इस बार ग्राहकों का रुझान बहुत बढ़िया है. डिश वॉशर के साथ ही बड़ी LED (टीवी), बड़ी फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसी चीज ज्यादा डिमांड में है. क्योंकि बर्तन धोने वाली जो मशीन आई है डिशवॉशर के साथ ही ऐसी वाशिंग मशीन जिसमें पूरे कपड़े सूख जाते हैं इसकी भी डिमांड बढ़ गई है.