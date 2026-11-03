दिवाली और धनतेरस पर ऑफर्स की धूम, ग्राहकों की लगी भीड़.. जानिए क्या है ज्वेलर्स की नई स्कीम
Dhanteras Diwali Jewelery Market: धनतेरस पर बेतिया के सराफा बाजार में रौनक, सोने-चांदी की दुकानों पर उमड़ी ग्राहकों की भीड़. रिपोर्ट- जितेन्द्र गुप्ता.
Published : November 3, 2026 at 5:05 PM IST
पश्चिम चंपारण (बेतिया) : धनतेरस और दीपावली का त्योहार हो और सराफा बाजार में रौनक न दिखे, ऐसा भला कैसे हो सकता है. त्योहार को लेकर बेतिया के सराफा बाजार में चहल-पहल तेज हो गई है. सोने-चांदी के आभूषणों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है. कोई अपनी पत्नी के लिए गहने खरीद रहा है, तो कोई धनतेरस के शुभ अवसर पर सोना-चांदी की खरीदारी कर परंपरा निभा रहा है.
दिए जा रहे कई आकर्षक ऑफर
ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ज्वेलर्स भी खास तैयारी में जुटे हैं. दुकानदारों की ओर से मेकिंग चार्ज में छूट, आकर्षक ऑफर और खरीदारी पर कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं. हालांकि, सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच इस बार बाजार में खरीदारी का रुख कैसा है और महंगाई का ग्राहकों के बजट पर कितना असर पड़ रहा है, यह जानना भी बेहद दिलचस्प है.
50 हजार की खरीदारी पर लकी कूपन
एक ज्वेलरी शॉप के सेल्स पर्सन विकास कुमार ने बताया कि धनतेरस को लेकर हमारी दुकान में काफी भीड़ उमड़ रही है. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हम कई तरह के ऑफर भी दे रहे हैं. 50 हजार रुपये की खरीदारी पर एक लकी कूपन दिया जा रहा है, जिसमें ग्राहकों को कार, स्कूटी और बुलेट बाइक जैसे आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलेगा.
''हमारे यहां ग्राहकों के लिए यूनिक और आकर्षक डिजाइन के गहनों का कलेक्शन उपलब्ध है. ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार गहने ऑर्डर भी कर सकते हैं. उनकी पसंद और डिजाइन के मुताबिक गहने बनवाकर उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं.''- आंचल कुमारी, सेल्स पर्सन
'सोने की शुद्धता का पूरा ध्यान'
वहीं एक दूसरे दुकान के सेल्स पर्सन राजन कुमार ने कहा कि हमारे यहां सोने की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है. दुकान में मिलने वाले सभी सोने के गहने हॉलमार्क वाले होते हैं. ग्राहक जितने वजन के गहने खरीदकर ले जाते हैं, वापस करने पर उन्हें उसी वजन के हिसाब से मूल्य दिया जाता है.
''यहां पर बहुत अच्छे-अच्छे गहने मिलते हैं. हमें यहां की ज्वेलरी और डिजाइन काफी पसंद हैं. हम लोग यहां के रेगुलर कस्टमर हैं.''- सलोनी, ग्राहक
''यहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है. ग्राहकों को हर तरह की सुविधा मिल रही है. साथ ही अच्छे-अच्छे और नए डिजाइन के गहने भी उपलब्ध हैं.''- प्रिंस कुमार, ग्राहक
बाजारों में पुलिस बल की तैनाती
वहीं, त्योहार के दौरान सराफा बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेतिया पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है. बाजार में पुलिस बल की तैनाती की गई है. आभूषण की दुकानों के आसपास लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोका जा सके.
''बेतिया पुलिस की ओर से ग्राहकों से लगातार अपील की जा रही है कि गहने खरीदने के बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से अपने घर ले जाएं. रास्ते में अनावश्यक रूप से कहीं न रुकें और अपनी खरीदारी की जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा न करें. आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है.''- कुमार गौतम, SSP बेतिया
कुल मिलाकर, धनतेरस और दीपावली पर जहां सराफा बाजार में खरीदारी की चमक दिखाई दे रही है. वहीं पुलिस और जिला प्रशासन भी लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है. ऐसे में आप भी अपने घर में 'लक्ष्मी का शगुन' लाएं और परिवार के साथ खुशियां बांटें.
कब है दीपावली और धनतेरस
आगामी शुक्रवार यानी 6 नवंबर को धनतेरस है वहीं रविवार यानी 8 नवंबर को दीपों का त्योहार दीपावली है. माना जाता है कि दोनों ही दिन घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है. ऐसे में लोग अपने घर सोने-चांदी के साथ अन्य सामान लाते हैं.
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