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दिवाली और धनतेरस पर ऑफर्स की धूम, ग्राहकों की लगी भीड़.. जानिए क्या है ज्वेलर्स की नई स्कीम

लोग जमकर कर रहे खरीदारी ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : धनतेरस और दीपावली का त्योहार हो और सराफा बाजार में रौनक न दिखे, ऐसा भला कैसे हो सकता है. त्योहार को लेकर बेतिया के सराफा बाजार में चहल-पहल तेज हो गई है. सोने-चांदी के आभूषणों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है. कोई अपनी पत्नी के लिए गहने खरीद रहा है, तो कोई धनतेरस के शुभ अवसर पर सोना-चांदी की खरीदारी कर परंपरा निभा रहा है.

दिए जा रहे कई आकर्षक ऑफर