धनतेरस 6 नवंबर को और तिथि 7 तक रहेगी, क्या है पूरा गणित ? पंडित ने समझाया पंचांग...
पंचांग में पर्व की तिथि का निर्धारण केवल तारीख देखकर नहीं, बल्कि संबंधित तिथि की अवधि और धार्मिक विधान के आधार पर किया जाता है.
Published : October 28, 2026 at 2:35 PM IST
भरतपुर: धनतेरस 6 नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि अगले दिन 7 नवंबर की सुबह तक रहेगी. यानी त्योहार की तारीख 6 नवंबर है, जबकि तिथि का सिलसिला अगले दिन तक चलेगा. ऐसे में दो तारीखों के बीच उलझे लोगों के मन में सवाल है कि जब तिथि 7 नवंबर तक है, तो धनतेरस 6 नवंबर को ही क्यों मनाई जाएगी? हिंदू पंचांग में त्योहारों का निर्धारण केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से नहीं, बल्कि तिथि की अवधि और धार्मिक विधान के आधार पर होता है. पंडित प्रेमी शर्मा ने तिथियों के घटने-बढ़ने के इस गणित को समझाते हुए लोगों से भ्रमित होने के बजाय पंचांग के अनुसार पर्व मनाने की अपील की है.
शर्मा ने बताया कि धनतेरस से कार्तिक मास के पांच दिवसीय त्योहारों की शुरुआत होती है. इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस बार त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर की सुबह नहीं, बल्कि सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 नवंबर की सुबह तक रहेगी. यही वजह है कि कैलेंडर में 6 और 7 नवंबर दोनों तारीखों के साथ त्रयोदशी का संबंध दिखाई देता है.
पढ़ें: धनतेरस 2026: इस दौरान क्या करें और क्या न करें
उन्होंने बताया कि आम लोगों को तिथि और अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख के अंतर को समझना चाहिए. तिथि का दो तारीखों में रहना अपने आप में असामान्य नहीं है. हिंदू पंचांग में पर्व की तिथि का निर्धारण केवल तारीख देखकर नहीं, बल्कि संबंधित तिथि की अवधि और पर्व के धार्मिक विधान के आधार पर किया जाता है. इसलिए त्रयोदशी 7 नवंबर की सुबह तक रहने का अर्थ यह नहीं है कि धनतेरस का पर्व भी 7 नवंबर को मनाया जाएगा.
कभी तिथि घटती है, कभी बढ़ती है: पंडित शर्मा ने बताया कि तिथियों की गणना सूर्य और चंद्रमा की आपसी स्थिति के आधार पर होती है. चंद्रमा की गति और सूर्य के साथ उसके कोणीय अंतर में बदलाव के कारण एक तिथि की अवधि सामान्य 24 घंटे से कम या अधिक हो सकती है. इसी वजह से कभी कोई तिथि दो सूर्योदय के बीच समाप्त हो जाती है, तो कभी वह दो सूर्योदय तक बनी रहती है. जब कोई तिथि दो सूर्योदय के बीच समाप्त हो जाती है और सूर्योदय के समय नहीं मिलती, तो उसे सामान्य बोलचाल में तिथि क्षय कहा जाता है. वहीं, जब कोई तिथि दो सूर्योदय के समय मौजूद रहती है, तो उसकी वृद्धि मानी जाती है. इन परिस्थितियों के कारण व्रत और त्योहारों की तारीखों को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है.
यह भी पढ़ें: इस हफ्ते सोने-चांदी के दाम धड़ाम, सोना ₹4,796 और चांदी ₹16,503 सस्ती; चेक करें नए रेट
पंचांग में निर्धारित दिन का है विशेष महत्व: पंडित प्रेमी शर्मा ने कहा कि आम लोगों के लिए तिथियों की पूरी खगोलीय गणना समझना आसान नहीं होता. इसलिए त्योहारों की तारीख को लेकर अलग-अलग चर्चाओं में उलझने के बजाय मान्य पंचांग और धार्मिक विधान का पालन करना चाहिए. उनके अनुसार, इस बार धनतेरस 6 नवंबर को मनाई जाएगी और लोगों को इसी के अनुसार अपनी तैयारियां करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पर्वों का उद्देश्य परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना है. तारीखों को लेकर अनावश्यक भ्रम में पड़ने के बजाय श्रद्धा और उल्लास के साथ त्योहार मनाना चाहिए.
समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे भगवान धन्वंतरि: धनतेरस के धार्मिक महत्व के बारे में पंडित शर्मा ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. धन्वंतरि ने औषधियों और चिकित्सा के ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को स्थापित किया. इसलिए इस दिन धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है.
यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: किसानों को धनतेरस पर गिफ्ट, राज्य के 72 लाख खातों में रुपए ट्रांसफर
खरीदारी के साथ दान-पुण्य का भी महत्व: पंडित शर्मा ने बताया कि धनतेरस पर घर-परिवार में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है. इस दिन लोग अपनी जरूरत और सामर्थ्य के अनुसार चांदी की वस्तुएं, नए वस्त्र, बर्तन और घर की सजावट का सामान खरीद सकते हैं. धार्मिक परंपरा में धन-संपत्ति और सुख-समृद्धि की कामना के साथ भगवान धन्वंतरि की आराधना का विशेष महत्व है.