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धनतेरस 6 नवंबर को और तिथि 7 तक रहेगी, क्या है पूरा गणित ? पंडित ने समझाया पंचांग...

धनतेरस पर दुकान पर खरीदारी करती महिलाएं ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर: धनतेरस 6 नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि अगले दिन 7 नवंबर की सुबह तक रहेगी. यानी त्योहार की तारीख 6 नवंबर है, जबकि तिथि का सिलसिला अगले दिन तक चलेगा. ऐसे में दो तारीखों के बीच उलझे लोगों के मन में सवाल है कि जब तिथि 7 नवंबर तक है, तो धनतेरस 6 नवंबर को ही क्यों मनाई जाएगी? हिंदू पंचांग में त्योहारों का निर्धारण केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से नहीं, बल्कि तिथि की अवधि और धार्मिक विधान के आधार पर होता है. पंडित प्रेमी शर्मा ने तिथियों के घटने-बढ़ने के इस गणित को समझाते हुए लोगों से भ्रमित होने के बजाय पंचांग के अनुसार पर्व मनाने की अपील की है.

शर्मा ने बताया कि धनतेरस से कार्तिक मास के पांच दिवसीय त्योहारों की शुरुआत होती है. इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस बार त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर की सुबह नहीं, बल्कि सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 नवंबर की सुबह तक रहेगी. यही वजह है कि कैलेंडर में 6 और 7 नवंबर दोनों तारीखों के साथ त्रयोदशी का संबंध दिखाई देता है.