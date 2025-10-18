भिवानी में धनतेरस की धूम, जमकर हुई सोने-चांदी की खरीदारी, महंगाई से कुछ लोग मायूस
भिवानी के सर्राफा बाजार में धनतेरस के पर्व पर खूब रौनक लगी है. लोग जमकर सोने-चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं.
भिवानी: हरियाणा के भिवानी में बाजारों में धनतेरस के पर्व पर खूब रौनक लगी हुई है. सर्राफा बाजार में लोगों ने सोने-चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी की है. शनिवार को धनतेरस के दिन बाजार में लोगों ने शुभ शगुन को देखते हुए शांति-संतोष व शीतलता के प्रतीक चांदी के बर्तनों की खरीदारी की है. धनतेरस के इस पर्व को देखते हुए दुकानदारों ने महंगाई के चलते ग्राहकों के लिए हलके वेट की वस्तुएं व उपहार तैयार किए हैं.
महंगे आभूषणों की जमकर खरीदारी: दुकानदारों ने कहा कि "लोग धनतेरस के दिन को काफी शुभ मानते हैं, शांति व शीतलता के प्रतीक चांदी के बर्तनों समेत अनेक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं. वर्ल्ड रिजर्व बैंक की सोने व चांदी की अधिक खरीदारी के चलते सोने-चांदी की धातुएं काफी महंगी हो चुकी है. जिसके चलते ग्राहक कम मात्रा में सोना व चांदी खरीद रहे हैं. ऐसे में उनके द्वारा भी इस बार ग्राहकों के लिए हलके वजन की सोने व चांदी की वस्तुएं तैयार की हैं".
महंगाई में खरीदारी की परंपरा जारी: महंगाई अधिक होने के कारण निश्चित रूप से इन पर प्रभाव पड़ना लाजमी है. सर्राफा व्यापारी सचिन जैन व दीपक सर्राफ ने बताया कि "महिलाओं ने धनतेरस के अवसर पर अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने व चांदी के गहनों की जमकर खरीदारी की है. इस महंगाई में भी इस परंपरा में बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं".
कुछ लोग जरुरत का सामान ही खरीद पाए: इसके अलावा, खिलौनों की दुकानों पर भी खरीदारी करने वालों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है. धनतेरस के दिन लोगों ने गहने, तस्वीरें, पूजा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोमबत्तियां, बर्तन समेत अन्य सामान भी खरीदा है. धनतेरस के दिन दुकानों में जमकर भीड़ देखी गई है. ग्राहक भी खरीदारी करने के लिए उत्सुक नजर आए. वहीं, कुछ लोग महंगाई की वजह से केवल जरूरत का सामान ही ले पा रहे हैं.
