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झालावाड़ में धनतेरस की धूम: बाजारों में खरीदारी का उत्साह, इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा का खास महत्व

भगवान धन्वंतरि की पूजा की गई ( Worship of Lord Dhanvantari Jhalawar )

झालावाड़: दीपावली के पांच दिवसीय महोत्सव का आगाज धनतेरस से होता है. इस दिन बाजारों में बर्तन, सोने-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी को लेकर खासा उत्साह रहता है. महिलाएं और पुरुष वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नए बर्तन और आभूषण खरीदकर शुभ मुहूर्त में पूजा-अर्चना करते हैं. लेकिन धनतेरस का महत्व केवल धन-संपत्ति और खरीदारी तक सीमित नहीं है. आयुर्वेद में इस दिन को आरोग्य, निरोगी जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के संकल्प से जोड़कर देखा जाता है.

आरोग्य के देवता माने जाते हैं धन्वंतरि: जिला आयुर्वेदिक औषधालय के जिला चिकित्सा अधिकारी नवल शर्मा ने बताया-धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष महत्व है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी. इसी दौरान भगवान धन्वंतरि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. उन्हें आरोग्य का देवता और आयुर्वेद का जनक माना जाता है. यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष धनतेरस पर आयुर्वेदिक औषधालयों में भगवान धन्वंतरि की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है.