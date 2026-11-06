झालावाड़ में धनतेरस की धूम: बाजारों में खरीदारी का उत्साह, इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा का खास महत्व
जिला चिकित्सा अधिकारी नवल शर्मा ने बताया-आयुर्वेद में जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं.
Published : November 6, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 2:19 PM IST
झालावाड़: दीपावली के पांच दिवसीय महोत्सव का आगाज धनतेरस से होता है. इस दिन बाजारों में बर्तन, सोने-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी को लेकर खासा उत्साह रहता है. महिलाएं और पुरुष वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नए बर्तन और आभूषण खरीदकर शुभ मुहूर्त में पूजा-अर्चना करते हैं. लेकिन धनतेरस का महत्व केवल धन-संपत्ति और खरीदारी तक सीमित नहीं है. आयुर्वेद में इस दिन को आरोग्य, निरोगी जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के संकल्प से जोड़कर देखा जाता है.
आरोग्य के देवता माने जाते हैं धन्वंतरि: जिला आयुर्वेदिक औषधालय के जिला चिकित्सा अधिकारी नवल शर्मा ने बताया-धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष महत्व है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी. इसी दौरान भगवान धन्वंतरि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. उन्हें आरोग्य का देवता और आयुर्वेद का जनक माना जाता है. यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष धनतेरस पर आयुर्वेदिक औषधालयों में भगवान धन्वंतरि की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है.
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स्वस्थ शरीर से ही मिलते हैं चारों पुरुषार्थ: नवल शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद में जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं. इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति तभी संभव है, जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और निरोगी हो. आयुर्वेद को आयु का वेद भी कहा जाता है. जीवन का पहला सुख निरोगी काया है. जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो व्यक्ति न तो धन अर्जित कर पाएगा और न ही जीवन के सुखों का सही मायने में आनंद ले सकेगा. इसलिए धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा के साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए.
स्वास्थ्य के बिना धन-संपत्ति भी अधूरी : आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. प्रकाश वर्मा ने भी धनतेरस पर आरोग्य की महत्ता बताते हुए कहा- 'आरोग्यं परमं धनम्' अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है. जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक धन अर्जित करने का भी कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता. उन्होंने कहा कि धनतेरस का पर्व हमें धन-संपत्ति के साथ स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देने का संदेश देता है. इस दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा करने के पीछे भी यही भावना है कि हर व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और निरोगी जीवन व्यतीत करे. धनतेरस का पर्व इस बात की याद दिलाता है कि सोने-चांदी और भौतिक संपत्ति से बढ़कर मनुष्य के लिए उसका स्वास्थ्य है. धन दोबारा अर्जित किया जा सकता है, लेकिन निरोगी शरीर ही जीवन की वास्तविक खुशियों का आधार है.
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