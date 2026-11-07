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धनतेरस पर कोरबा में 300 करोड़ का बंपर कारोबार, बोनस की बारिश से झूम उठा बाजार

कोरबा धनतेरस बिजनेस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरबा: सार्वजनिक उपक्रमों (SECL, बालको, NTPC और CSEB) के कर्मचारियों को मिले करोड़ों रुपये के बोनस और पीआरपी भुगतान के बाद इस बार धनतेरस पर कोरबा के बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली. चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं स्थानीय व्यापारिक संगठनों से मिली जानकारी के आधार पर इस धनतेरस और दीवाली को मिलाकर जिले में लगभग 350 करोड़ रुपये के बंपर कारोबार का अनुमान लगाया गया है. ​

सार्वजनिक उपक्रमों से मिले बोनस के दम पर ग्राहकों ने ऑटोमोबाइल, सर्राफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और बर्तन बाजारों में खुलकर खरीदारी की, जिससे पूरे जिले का व्यापारिक चक्र तेजी से घूम उठा.