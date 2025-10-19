दीपावली शुभ मुहूर्त 2025: होम अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बंपर बिक्री, 500 करोड़ के कारोबार का अनुमान
जीएसटी रिफॉर्म का त्योहार के बाजार पर दिखा जोरदार असर.
October 19, 2025
Updated : October 19, 2025 at 8:01 AM IST
रायपुर: 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामान के दामों में गिरावट आई है. इसका असर धनतेरस और दिवाली के लिए खरीदी करने वाले लोगों पर भी दिखा और बाजार गुलजार नजर आया. लोगों ने जमकर इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस की खरीदी की. सबसे ज्यादा लोगों ने एलईडी टीवी, एसी, मोबाइल फोन, मिक्सर ग्राइंडर, वाशिंग मशीन की खरीदी की.
500 करोड़ का तक का होगा कारोबार: दुकानदारों का कहना है कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक बाजार में रौनक देखने को मिलेगी. एक अनुमान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस का कारोबार पूरे प्रदेश में दीपावली तक 500 करोड रुपए तक के होने का अनुमान है.
जीएसटी रिफॉर्म का दिखा बाजार पर जोरदार असर: जीएसटी रिफॉर्म के साथ ही कंपनियों के ऑफर की वजह से ग्राहकों की रौनक दुकान में बढ़ गई है. दुकान के संचालकों का मानना है की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि माल की पूर्ति हो पाएगी या नहीं यह भी सोचने के लिए मजबूर हो गए. बड़े एलइडी टीवी और एयर कंडीशनर में 28% जीएसटी लगता था लेकिन जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद यह 18% लग रहा है. इसकी वजह से भी ग्राहकी बढ़ी है.
सरकार के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म लाया गया लेकिन कंपनियां ऑफर के साथ ही काफी डिस्काउंट भी दी है. धनतेरस से दिवाली तक रायपुर में 20 से 22 करोड रुपए के कारोबार का अनुमान है. पूरे प्रदेश की बात करें तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक 85 से 90 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है. बड़े फ्रिज और बड़े एलईडी टीवी की डिमांड बढ़ी है: गौरव डागा, दुकानदार
लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं. बाजार के लिए ये एक अच्छा संकेत है. सबसे ज्यादा खरीदी लोग बिजली के उपकरणों की कर रहे हैं: जेश वासवानी, डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान
लोग जमकर कर रहे खरीदारी: इलेक्ट्रॉनिक सामान के डिस्ट्रीब्यूटर राजेश वासवानी ने बताया कि 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद एलइडी टीवी एसी और रेफ्रिजरेटर में पहले 28% जीएसटी लगता था लेकिन जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद यह घटकर 18% हो गया है. इन सामानों की बिक्री दोगुनी बढ़ गई. इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ ही मोबाइल का कारोबार पूरे प्रदेश में धनतेरस से लेकर दिवाली तक लगभग 500 करोड़ तक के होने का अनुमान है. भले ही जीएसटी रिफॉर्म का फायदा मोबाइल को नहीं मिला है. बावजूद इसके लोग त्योहार के समय ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल खरीदते हैं और इस समय कंपनियां भी अच्छा ऑफर देती है.