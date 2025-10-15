ETV Bharat / state

दिवाली से पहले सोना लेकर जा रहे व्यापारी से 90 लाख की उठाईगिरी, बस में आई झपकी और बैग गायब

बस के सीसीटीवी में आरोपियों का चेहरा कैद हो गया है.

BILASPUR CRIME
बिलासपुर में चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 7:44 AM IST

बिलासपुर: रायपुर के व्यापारी से बिलासपुर के रतनपुर में करीब 90 लाख की उठाईगिरी हो गई. कारोबारी दिवाली और धनतेरस को देखते हुए सोने-चांदी के जेवर लेकर बस से लौट रहा था. इसी बीच बस में झपकी लगते ही गहने सहित कैश गायब हो गया.

व्यापारी का बैग बस से गायब कर रतनपुर में उतरे आरोपी: रायपुर का रहने वाले सराफा व्यापारी किशोर रावल दिवाली पर सोना चांदी का व्यापार करने अंबिकापुर गया था. वहां से वह बस से रायपुर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में उसी झपकी आ गई. इसी का फायदा उठाकर अज्ञात आरोपियों ने व्यापारी का बैग गायब कर दिया. कुछ देर बाद व्यापारी की नींद खुली तो उसके सिरहाने रखा बैग नहीं था.

बिलासपुर पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश (ETV Bharat Chhattisgarh)

व्यापारी ने इसकी जानकारी बस चालक और परिचालक को दी. बस में मौजूद यात्रियों से पूछा. लेकिन बैग का कुछ पता नहीं चला. व्यापारी ने बताया कि उस बैग में सोना और कैश रखा हुआ था, कुल 90 लाख रुपये कैश और गोल्ड था.

अंबिकापुर से व्यापारी को ट्रैप कर रहे थे आरोपी: पीड़ित किशोर तुरंत बस से उतरा और रतनपुर थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. DSP नूपुर उपाध्याय ने बताया कि बस में लगे सीसीटीवी की जांच की गई. जिसमें पता चला कि चार व्यक्ति अंबिकापुर से ही व्यपारी के पीछे पड़े थे. व्यापारी का पीछा करते हुए बस में भी चढ़े. व्यापारी को जैसे ही झपकी आई, आरोपी बैग लेकर रतनपुर में उतर गए.

चारों आरोपियों की फोटो मिल गई है. इसमें जांच की जा रही है. बैग में 850 ग्राम सोना और 60 लाख रुपये थे. धारा 303(2), 3, 5 BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा पुलिस अधिकारी ने किया.

