धनतेरस 2026; कानपुर में 75 साल पुराने बर्तन बाजार में क्या है खास, कारोबारियों को क्या है उम्मीद?
बर्तनों की खरादारी में जुटे ग्राहक. पढ़ें संवाददाता दीपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 11:07 PM IST
कानपुर : धनतेरस के पावन पर्व पर शहर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बर्तन बाजारों में रौनक अपने चरम पर है. कानपुर की मशहूर 'भूसा टोली' में इन दिनों ग्राहकों का तांता लगा हुआ है. दूर-दराज से आए खरीदार परंपरा और आधुनिकता के संगम वाले बर्तनों की खरीदारी में जुटे हैं.
इस बार वैश्विक स्तर पर उपजे तनाव और धातुओं के महंगे होने के बावजूद खरीदारी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार धनतेरस पर कारोबार पिछले साल के 30 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर सीधे 50 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.
कानपुर की यह ऐतिहासिक बर्तन बाजार करीब 1950 के आस-पास अस्तित्व में आई थी. व्यापारी ईश्वर सिंह के अनुसार, इस बाजार का इतिहास काफी पुराना और समृद्ध है. करीब दो दशक पहले इस बाजार की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी और यहां खरीदारी करने के लिए केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि बिहार तक से व्यापारी और ग्राहक पहुंचते थे.
समय के साथ देश के अन्य शहरों में भी कारोबार के विकास और आधुनिकता के चलते इस बाजार का दायरा अब सिमटकर लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में आ गया है. मौजूदा समय में धनतेरस और शादियों के सीजन पर मुख्य रूप से उन्नाव, लखनऊ, बीघापुर, बिंदकी, चौडगरा, रायबरेली और भगवंत नगर जैसे आस-पास के जिलों व कस्बों से लोग खरीदारी करने के लिए कानपुर पहुंचते हैं.
वर्तमान में इस बाजार में करीब ढाई सौ दुकानें संचालित हो रही हैं और शमसाबाद, मुरादाबाद व हापुड़ जैसे क्षेत्रों से लगभग 100 कुशल कारीगर आकर अपनी कला और हस्तशिल्प के जरिए बाजार को समृद्ध करते हैं.
वैश्विक लड़ाइयों और महंगाई का असर : धातुएं हुईं महंगी, 8 से 9 प्रतिशत तक बढ़ीं कीमतें
वैश्विक स्तर पर चल रहीं लड़ाइयों और भू-राजनीतिक तनावों का असर सीधे तौर पर भारतीय बाजारों और धातु उद्योग पर भी पड़ा है. व्यापारी ईश्वर सिंह वर्मा और दुकानदार रविंद्र कुमार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के दाम बढ़ने से बर्तनों की लागत में भी इजाफा हुआ है. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ समय में निकल, कॉपर और पीतल की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी आई है. निकल करीब 15% तक महंगा हुआ है. वहीं, कॉपर (तांबा) लगभग 30% तक महंगा हुआ है. पीतल पर करीब 20% तक की बढ़त दर्ज की गई है.
बर्तनों के फुटकर दामों में वृद्धि : कच्चे माल के महंगे होने के कारण इस बार बर्तनों के फुटकर दामों में औसतन 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल रही है. यदि पिछले 5 वर्षों के कुल अंतर को देखें तो बर्तनों के दाम करीब 20% तक बढ़े हैं. बाजार में चम्मच की कीमत 250 रुपये से बढ़कर 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. वहीं, ग्लास 290 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है. थाली 280 रुपये से 320 रुपये प्रति किलोग्राम तक उपलब्ध है. भोजन थाल 300 रुपये से बढ़कर 350 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है.
धनतेरस पर बर्तन खरीदने की अटूट परंपरा : सनातन संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. बर्तन बाजार में खरीदारी करने आए फतेहपुर के रहने वाले ग्राहक सुरेंदर कुमार और कल्याणपुर के प्रदीप कुमार ने बताया कि वे हर साल धनतेरस पर बर्तन जरूर खरीदते हैं.
पीतल और फूल के बर्तनों की डिमांड : व्यापारियों के मुताबिक, बाजार में ग्राहकों की पसंद पर बात करें तो पारंपरिक पीतल और फूल के बर्तनों की डिमांड एक बार फिर तेजी से लौट रही है. लोग अपनी सभ्यता और सेहत की ओर वापस लौट रहे हैं. पीतल और तांबे के बर्तन स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं. इस बार बाजार में आधुनिक जीवनशैली और समय की मांग के अनुसार कई नए और इनोवेटिव उत्पाद उतारे गए हैं.
इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन : दुनिया भर में गैस की किल्लत और उसके बाद बदले हालातों को देखते हुए इस बाजार में विशेष रूप से फ्लैट पेंदे वाले बर्तन उतारे गए हैं. कढ़ाई, भगोने, सॉस पैन, फ्राई पैन और तवे अब फ्लैट बेस के साथ उपलब्ध हैं, ताकि लोग इंडक्शन चूल्हे पर आसानी से खाना बना सकें. इनकी रेंज 250 रुपये से शुरू होकर 25 हजार रुपये तक है.
मैजिक ग्लास : पिछले 5 वर्षों से ट्रेंड में बना 'मैजिक ग्लास' इस बार भी खरीदारों के बीच खासी चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
नक्काशीदार बर्तन : पहले जहां सादे बर्तन आते थे, वहीं अब लेजर कटिंग और आधुनिक मशीनों द्वारा 'ईचिंग' (हाथ या मशीन से उभारकर बनाई गई सुंदर डिजाइन) वाले बर्तन बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा पीतल की मसाला गदानी और एंटीक डिनर सेट भी खूब पसंद किए जा रहे हैं.
बर्तन बाजार पहुंचे ग्राहकों का मानना है कि बर्तनों को खुद छूकर, महसूस करके और अपनी पसंद से परखकर खरीदने का जो आनंद और भरोसा स्थानीय बाजार में मिलता है, वह ऑनलाइन शॉपिंग में संभव नहीं है. ग्राहकों के उत्साह को देखते हुए व्यापारियों को पूरी उम्मीद है कि इस बार का धनतेरस कारोबार के नए रिकॉर्ड बनाएगा और पिछले साल के 30 करोड़ के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए 50 करोड़ रुपये के मील के पत्थर को आसानी से पार कर लेगा.
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