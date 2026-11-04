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धनतेरस 2026; कानपुर में 75 साल पुराने बर्तन बाजार में क्या है खास, कारोबारियों को क्या है उम्मीद?

धनतेरस पर सजे बाजार ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : धनतेरस के पावन पर्व पर शहर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बर्तन बाजारों में रौनक अपने चरम पर है. कानपुर की मशहूर 'भूसा टोली' में इन दिनों ग्राहकों का तांता लगा हुआ है. दूर-दराज से आए खरीदार परंपरा और आधुनिकता के संगम वाले बर्तनों की खरीदारी में जुटे हैं.

इस बार वैश्विक स्तर पर उपजे तनाव और धातुओं के महंगे होने के बावजूद खरीदारी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार धनतेरस पर कारोबार पिछले साल के 30 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर सीधे 50 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

धनतेरस पर सजे बाजार (Video credit: ETV Bharat)





कानपुर की यह ऐतिहासिक बर्तन बाजार करीब 1950 के आस-पास अस्तित्व में आई थी. व्यापारी ईश्वर सिंह के अनुसार, इस बाजार का इतिहास काफी पुराना और समृद्ध है. करीब दो दशक पहले इस बाजार की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी और यहां खरीदारी करने के लिए केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि बिहार तक से व्यापारी और ग्राहक पहुंचते थे.



बाजार में बर्तनों के दाम (Photo credit: ETV Bharat) समय के साथ देश के अन्य शहरों में भी कारोबार के विकास और आधुनिकता के चलते इस बाजार का दायरा अब सिमटकर लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में आ गया है. मौजूदा समय में धनतेरस और शादियों के सीजन पर मुख्य रूप से उन्नाव, लखनऊ, बीघापुर, बिंदकी, चौडगरा, रायबरेली और भगवंत नगर जैसे आस-पास के जिलों व कस्बों से लोग खरीदारी करने के लिए कानपुर पहुंचते हैं. कानपुर में बर्तन बाजार (Photo credit: ETV Bharat) वर्तमान में इस बाजार में करीब ढाई सौ दुकानें संचालित हो रही हैं और शमसाबाद, मुरादाबाद व हापुड़ जैसे क्षेत्रों से लगभग 100 कुशल कारीगर आकर अपनी कला और हस्तशिल्प के जरिए बाजार को समृद्ध करते हैं.

कानपुर में 75 साल पुराना बर्तन बाजार (Photo credit: ETV Bharat) वैश्विक लड़ाइयों और महंगाई का असर : धातुएं हुईं महंगी, 8 से 9 प्रतिशत तक बढ़ीं कीमतें

वैश्विक स्तर पर चल रहीं लड़ाइयों और भू-राजनीतिक तनावों का असर सीधे तौर पर भारतीय बाजारों और धातु उद्योग पर भी पड़ा है. व्यापारी ईश्वर सिंह वर्मा और दुकानदार रविंद्र कुमार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के दाम बढ़ने से बर्तनों की लागत में भी इजाफा हुआ है. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ समय में निकल, कॉपर और पीतल की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी आई है. निकल करीब 15% तक महंगा हुआ है. वहीं, कॉपर (तांबा) लगभग 30% तक महंगा हुआ है. पीतल पर करीब 20% तक की बढ़त दर्ज की गई है. कानपुर में बर्तन बाजार (Photo credit: ETV Bharat) बर्तनों के फुटकर दामों में वृद्धि : कच्चे माल के महंगे होने के कारण इस बार बर्तनों के फुटकर दामों में औसतन 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल रही है. यदि पिछले 5 वर्षों के कुल अंतर को देखें तो बर्तनों के दाम करीब 20% तक बढ़े हैं. बाजार में चम्मच की कीमत 250 रुपये से बढ़कर 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. वहीं, ग्लास 290 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है. थाली 280 रुपये से 320 रुपये प्रति किलोग्राम तक उपलब्ध है. भोजन थाल 300 रुपये से बढ़कर 350 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है. धनतेरस पर सजे बाजार (Photo credit: ETV Bharat)