धनतेरस पर कुचामन में महिलाएं करती हैं आंगन और चौखट की विशेष पूजा, 100 साल से भी पुरानी है परंपरा
कुचामन में सदियों से निभाई जा रही इस परंपरा को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
Published : November 6, 2026 at 8:57 AM IST
कुचामनसिटी: कुचामनसिटी में धनतेरस मनाने की एक ऐसी अनोखी परंपरा है, जो प्रकृति से जुड़ी है. यहां आज भी कई घरों में धनतेरस के दिन सोने-चांदी के साथ पीली और लाल मिट्टी को भी विशेष महत्व दिया जाता है. इस दिन घर के आंगन और चौखट को मिट्टी से लीपकर विशेष पूजा की जाती है. महिलाएं अल सुबह उठकर घर से बाहर मिट्टी लाने जाती हैं. महिलाएं ग्रुप बना कर सज-धज कर बर्तन लेकर घर से बाहर निकलती हैं और आस-पास में जहां लाल मिट्टी मिलती है, वहां जाती हैं फिर वहां पर दीपक, कुमकुम, जल, अगरबत्ती और धान से मिट्टी की पूजा करती हैं.
दीपोत्सव की शुरुआत करने वाले धनतेरस पर्व पर डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामनसिटी और आसपास के गांवों में शुक्रवार सुबह का कुछ ऐसा ही नजारा था. मौका था धनतेरस पर निभाई जाने वाली कुचामन की अनोखी परंपरा का. वहां उन्होंने पीली मिट्टी ली, उसकी पूजा की. इस पीली मिट्टी को धनदेवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. बाद में परंपरा के मुताबिक पीले सोने के रूप में मिट्टी को घर लाकर घर के आंगन और चौखट को लीपकर मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की गई. कुचामन में सदियों से निभाई जा रही इस परंपरा को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
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पीली मिट्टी में होता है लक्ष्मी का वास: ललिता वर्मा पारीक ने बताया कि दिवाली भारतीय परंपरा का सबसे पुराना त्योहार है, इससे कई परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं. दिवाली पर हर क्षेत्र की अपनी-अपनी परंपराएं होती हैं. कुचामनसिटी में भी दीपोत्सव को लेकर एक अलग तरह की परंपरा है, जिसका नाम है धन की पूजा. भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में मिट्टी को सोने का रूप कहा गया है. ऐसी मान्यता है कि पीली मिट्टी में मां लक्ष्मी का वास होता है. इसीलिए धनतेरस के दिन महिलाएं घर की चौखट पर इस मिट्टी को लगाकर सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. कुचामन सहित डीडवाना, मकराना और आसपास के ग्रामीण अंचलों में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी पूरे आस्था भाव से निभाई जाती है.
महिलाएं बोलीं- मिट्टी ही खरा सोना: शुक्रवार सुबह कुचामन के कई हिस्सों में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी-संवरी नजर आईं. मिट्टी लाने से पहले उन्होंने धरती माता और धनदेवी की विशेष पूजा की, आंवले के फूलों से सजे बर्तनों में मिट्टी भरी और सिर पर रखकर मंगल गीत गाते हुए घर लौटीं. घर लौटकर इसी मिट्टी से आंगन को लीपने और दीप जलाने की तैयारी शुरू हो गई. पूजन करने पहुंची एक महिला ने बताया कि धनतेरस के दिन महिलाएं इस मिट्टी की पूजा करती हैं और इसे सोना मानकर घर लाती हैं. पूजा के मांगलिक कार्य में यह मिट्टी शुभ मानी जाती है. दीपावली की शाम लक्ष्मी मैया की पूजा के दौरान इस मिट्टी रूपी धन की भी पूजा की जाएगी.
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मिट्टी से होता है घर का शुद्धिकरण: इस मौके पर सुशीला जोशी ने कहा कि इस मिट्टी को धन का प्रतीक मानते हैं. पुराने समय में घर इसी मिट्टी से बनते थे और पीली मिट्टी से घर का शुद्धिकरण होता था. ऐसा माना जाता है कि इस मिट्टी में मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं. जोशी ने बताया कि दीपोत्सव के पांच दिनों की शुरुआत धनतेरस से होती है. कुचामन में स्वर्णरूपा मिट्टी लाने की परंपरा है. इस मिट्टी को घर लाकर पूजा करने से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और मान-सम्मान बढ़ता है. यह मिट्टी ही हमारे लिए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है. महिलाएं सूरज निकलने से पहले मिट्टी लेने जाती हैं. इसे सोने की तरह संजोकर रखते हैं और दीपावली की सफाई और सजावट में इसका प्रयोग करते हैं. यही त्योहार की असली शुरुआत होती है.
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