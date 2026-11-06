ETV Bharat / state

धनतेरस पर कुचामन में महिलाएं करती हैं आंगन और चौखट की विशेष पूजा, 100 साल से भी पुरानी है परंपरा

पीली मिट्टी लेकर आती महिलाएं ( ETV Bharat Kuchamanicity )

कुचामनसिटी: कुचामनसिटी में धनतेरस मनाने की एक ऐसी अनोखी परंपरा है, जो प्रकृति से जुड़ी है. यहां आज भी कई घरों में धनतेरस के दिन सोने-चांदी के साथ पीली और लाल मिट्टी को भी विशेष महत्व दिया जाता है. इस दिन घर के आंगन और चौखट को मिट्टी से लीपकर विशेष पूजा की जाती है. महिलाएं अल सुबह उठकर घर से बाहर मिट्टी लाने जाती हैं. महिलाएं ग्रुप बना कर सज-धज कर बर्तन लेकर घर से बाहर निकलती हैं और आस-पास में जहां लाल मिट्टी मिलती है, वहां जाती हैं फिर वहां पर दीपक, कुमकुम, जल, अगरबत्ती और धान से मिट्टी की पूजा करती हैं.

दीपोत्सव की शुरुआत करने वाले धनतेरस पर्व पर डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामनसिटी और आसपास के गांवों में शुक्रवार सुबह का कुछ ऐसा ही नजारा था. मौका था धनतेरस पर निभाई जाने वाली कुचामन की अनोखी परंपरा का. वहां उन्होंने पीली मिट्टी ली, उसकी पूजा की. इस पीली मिट्टी को धनदेवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. बाद में परंपरा के मुताबिक पीले सोने के रूप में मिट्टी को घर लाकर घर के आंगन और चौखट को लीपकर मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की गई. कुचामन में सदियों से निभाई जा रही इस परंपरा को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.