ETV Bharat / state

धनतेरस 2026: जयपुर में चमकेगा व्यापार का ग्राफ, ज्वेलरी, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स की जबरदस्त डिमांड

जयपुर के बाजारों में सजावट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: धनतेरस से पहले ही गुलाबी नगरी के बाजार दुल्हन की तरह सज गए हैं और इस बार तो कारोबार का ग्राफ भी रोशनी की तरह चमकने वाला है. विभिन्न व्यापारिक संगठनों के अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 20 हजार करोड़ और अकेले जयपुर में 5 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान है, वेतन-बोनस की बरसात के बाद ग्राहक जेबें ढीली करने को तैयार हैं.