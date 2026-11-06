धनतेरस 2026: जयपुर में चमकेगा व्यापार का ग्राफ, ज्वेलरी, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स की जबरदस्त डिमांड
दीपोत्सव पर गुलाबी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है. धनतेरस पर बाज़ारों में भारी रौनक है. प्रदेश में 20,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान.
Published : November 6, 2026 at 12:23 PM IST
जयपुर: धनतेरस से पहले ही गुलाबी नगरी के बाजार दुल्हन की तरह सज गए हैं और इस बार तो कारोबार का ग्राफ भी रोशनी की तरह चमकने वाला है. विभिन्न व्यापारिक संगठनों के अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 20 हजार करोड़ और अकेले जयपुर में 5 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान है, वेतन-बोनस की बरसात के बाद ग्राहक जेबें ढीली करने को तैयार हैं.
कारोबारियों का कहना है कि बाजारों में खरीदारी का उत्साह है. धनतेरस से पहले ही प्रमुख बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है. इस बार वाहन, सोने-चांदी की ज्वेलरी और सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, महिला-पुरुष परिधान, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, गिफ्ट आइटम और सजावटी लाइट्स की अच्छी मांग है.
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ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार गुलजार : फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री FORTI के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि दीपावली को लेकर बाजारों में सकारात्मक माहौल है. पिछले कुछ दिनों में ग्राहकों की सक्रियता बढ़ी है. धनतेरस पर इसका असर कारोबार में देखने को मिलेगा. ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में विशेष रूप से अच्छी खरीदारी की उम्मीद है. अधिकांश ग्राहकों ने टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर की बुकिंग पहले ही करा ली है. आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त में वाहनों की डिलीवरी होगी. फोर्टी का अनुमान है कि इस बार नवरात्रि से दिवाली तक वाहनों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत की ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना है.
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हल्के वजन की ज्वेलरी की मांग: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि इस बार पारंपरिक खरीदारी के साथ गिफ्ट आइटम की मांग भी बढ़ेगी. ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक पैक, मिठाइयों के गिफ्ट बॉक्स, चॉकलेट, कॉर्पोरेट गिफ्ट और सजावटी लाइट्स की बिक्री में तेजी आने की संभावना है. इसके अलावा तोरण, पूजा सामग्री और डेकोरेटिव लाइटिंग की भी अच्छी मांग रहेगी.
सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही थी और धनतेरस पर इन धातुओं की खरीद शुभ मानी जाती है. इस बार हल्के वजन की ज्वेलरी, डायमंड और कलर स्टोन जड़ित आभूषणों के अलावा 14 और 18 कैरेट की ज्वेलरी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है.
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