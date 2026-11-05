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इस धनतेरस बिहार के बाजारों में अलग शॉपिंग कल्चर कर रहा ट्रेंड, सोने-चांदी फेल.. दुकानदार खुश

धनतेरस पर खरीदारी का बदलता मिजाज ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया की मंडी का हिसाब- किताब बताता है कि बदलते दौर के साथ धनतेरस का ट्रेंड भी बदलता जा रहा है. पहले जहां लोगों का झुकाव सोने -चांदी, रत्न की ओर ज्यादा था. वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ओर अपना रुख कर रहे हैं. खरीददार धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बड़े पैमाने पर खरीददारी कर रहे हैं.

धनतेरस पर खरीदारी का बदलता मिजाज