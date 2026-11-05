इस धनतेरस बिहार के बाजारों में अलग शॉपिंग कल्चर कर रहा ट्रेंड, सोने-चांदी फेल.. दुकानदार खुश
Dhanteras 2026 में शॉपिंग का ट्रेंड बदला हुआ नजर आ रहा है. क्या है इसके पीछे का कारण गया से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट पढ़ें
Published : November 5, 2026 at 3:45 PM IST
गया: बिहार के गया की मंडी का हिसाब- किताब बताता है कि बदलते दौर के साथ धनतेरस का ट्रेंड भी बदलता जा रहा है. पहले जहां लोगों का झुकाव सोने -चांदी, रत्न की ओर ज्यादा था. वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ओर अपना रुख कर रहे हैं. खरीददार धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बड़े पैमाने पर खरीददारी कर रहे हैं.
धनतेरस पर खरीदारी का बदलता मिजाज
धनतेरस की तिथि को खरीदारी लोग सोच समझ कर करते हैं. लेकिन बदलते दौर के साथ धनतेरस के दिन अब बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक सामानों की खरीददारी हो रही है. महंगाई की मार और भौतिक सुविधा इसका मुख्य कारण बताया जाता है.
फिलहाल, इस बार भी धनतेरस का ट्रेंड बदलता दिख रहा है और पुराने पारंपरिक दौर से इतर धनतेरस के दिन खरीददार अब इलेक्ट्रॉनिक दुकानों की ओर अपना रुख बड़े पैमाने पर कर रहे हैं.
जरूरत की चीजें खरीदने पर फोकस
गया के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में वाशिंग मशीन की खरीदारी करने विजय कुमार पहुंचे थे. विजय कुमार बताते हैं, कि धनतेरस के दिन उन्हें वाशिंग मशीन खरीदना है. इसके लिए वह यहां एडवांस बुकिंग करने आए हैं. धनतेरस के दिन लेकर जाएंगे. विजय कुमार बताते हैं, कि महंगाई का दौर आ गया है. सोने चांदी के रेट भी काफी बढ़ गए हैं, तो ऐसे में परंपरागत चीजों से हटकर खरीददारी कर रहे हैं.
"वाशिंग मशीन से हमें सुविधा मिल जाएगी. कम से कम एक समस्या काम के संदर्भ में तो कम हो जाएगा, या सुविधाजनक हो जाएगा. हम लोगों को एक चीज धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए और यही वजह है कि उन चीजों में उपयोग की चीज जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के रूप में है, इसकी खरीदारी करते हैं."- विजय कुमार, मानपुर निवासी
इन चीजों की हो रही सबसे ज्यादा बिक्री
इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बिक्री धनतेरस के दिन बड़े पैमाने पर होती है. यही वजह है, कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी धनतेरस के लिए सजे हुए है. इन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बड़े पैमाने पर स्टॉक में रखी गई है. अभी से ही ग्राहक भी पहुंच रहे हैं और एडवांस भी कर रहे हैं.
एडवांस देकर वे सामान को धनतेरस की तिथि को अपने घर को ले जाएंगे. इस तरह धनतेरस की खरीददारी का ट्रेंड धीरे-धीरे काफी बदल रहा है और पारंपरिक धार्मिक परंपरा से इत्तर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ओर इसका झुकाव हो रहा है.
वही, इस संबंध में चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष व गया इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक विपेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि धनतेरस का ट्रेंड बदल रहा है. झुकाव जग जाहिर है. अब लोग बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक आइटम की खरीददारी कर रहे हैं. आज के दौर में लोग एलईडी, वाशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, इंडक्शन चूल्हा, आयरन, एसी, टीवी आदि सामानों की खरीददारी करते हैं.
यह जो ट्रेंड बदला है, वह सोने चांदी के महंगाई के कारण ऐसा हुआ है. वहीं, अब लोग किसी चीज की खरीददारी पर उसका उपयोग चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम रोजमर्रा उपयोग के रूप में काम आते हैं. ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बिक्री काफी बढ़ी है. अब धनतेरस पर सोने चांदी से काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ओर ग्राहक झुक रहे हैं.
"शुक्रवार को धनतेरस है और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान सजी हुई हैं. धनतेरस के दिन ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के द्वारा डिस्काउंट भी दिया जाता है. सोने -चांदी, रत्न काफी महंगे हो गए हैं, तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रेट पहले से कम हुआ है."- विपेंद्र अग्रवाल, चेंबर ऑफ कॉमर्स गया के पूर्व अध्यक्ष सह इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक
करीब 5 करोड़ का कारोबार
विपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का डेली यूज भी होता है, जबकि सोने चांदी अलमारी में रख दिए जाते हैं. इस तरह एलईडी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, माइक्रो ओवन आदि की बिक्री धनतेरस के दिन काफी ज्यादा होती है. गया शहर में 15 से 16 बड़ी दुकान हैं. कम से कम 5 करोड़ के आसपास का इलेक्ट्रॉनिक दुकानों का बाजार धनतेरस के दिन का होता है.
शुक्रवार को धनतेरस है. इस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर खरीदारी के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं. सोने- चांदी के काफी महंगे होने के कारण उसके खरीदार कम होते जा रहे हैं और धनतेरस के दिन इसका प्रभाव देखा जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम के खरीदार बढ़ रहे हैं.
एक ओर सोने चांदी के दाम बढ़ते चले गए, तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम पहले से कम हो गए. यही वजह है, कि लोग वाशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलईडी, एसी, आयरन, टीवी, फ्रिज आदि की खरीददारी धनतेरस के दिन करते हैं. धीरे-धीरे ट्रेंड बदल रहा है और यही वजह है कि दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर देते हैं.
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