ETV Bharat / state

धनतेरस 2026: आज मनाया जा रहा धनतेरस का त्योहार, सोना और चांदी की खरीदी मानी जाती है शुभ, जानिए पूजा का शुभ समय

धनतेरस 2026 ( ETV Bharat )

रायपुर: आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में भगवान के दर्शन कर बाजार से खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं. धार्मिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है. धनतेरस कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है.

धनतरेस से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक धनतरेस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे. तभी से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जा रहा है. धनतरेस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है और इस दिन से दिवाली की तैयारी भी शुरू हो जाती है. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है. धनतरेस के दिन खरीददारी करना शुभ माना गया है.