धनतेरस 2026: आज मनाया जा रहा धनतेरस का त्योहार, सोना और चांदी की खरीदी मानी जाती है शुभ, जानिए पूजा का शुभ समय
हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 6:05 AM IST
रायपुर: आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में भगवान के दर्शन कर बाजार से खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं. धार्मिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है. धनतेरस कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है.
धनतरेस से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं
हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक धनतरेस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे. तभी से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जा रहा है. धनतरेस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है और इस दिन से दिवाली की तैयारी भी शुरू हो जाती है. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है. धनतरेस के दिन खरीददारी करना शुभ माना गया है.
धनतरेस पर सजा सोने-चांदी का बाजार
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने कहा, "कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 6 नवंबर को पड़ रही है. इस लिहाज से धनतेरस का पर्व 6 नवंबर यानि आज मनाया जाएगा. 6 नवंबर आज सुबह 10:37 से त्रयोदशी तिथि होगी. इस बार धनतेरस में द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग बन रहा है. इसके साथ ही हस्तनक्षत्र और विष्कुंभ योग भी पड़ रहा है.''
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था. समुद्र मंधन के दौरान धनवंतरी अमृत कलश लेकर आए थे. धनतेरस नरक चतुर्दशी और अमावस्या को देखें तो यह यम के तीन रातों का पर्व है. त्रयोदशी में हम धनवंतरी की पूजा करते हैं. चतुर्दशी में हम भगवान यमराज के 14 रूपों की पूजा करते हैं. काली अमावस्या में भगवती काली के पूजा आराधन करके अपने जीवन के मृत्यु के भय को दूर करते हैं: पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद
सोने और चांदी की खरीदी मानी जाती है शुभ
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं कि धनतेरस के दिन सोने और चांदी के जेवरात या सिक्के या फिर प्रतिमा खरीदी जाती है. संपत्ति से जुड़े सामान भी खरीदे जाते हैं. कुल मिलाकर इस दिन की जानी वाले खरीदी परिवार में सुख शांति और समृद्धि लेकर आती है. कुछ लोग घर के सामान भी उस दिन खरीदते हैं. अगर कोई घर में बीमार हो खासकर लीवर की दिक्कत से तो उसकी सर्जरी भी कराते हैं.
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी की सलाह और बड़ी बातें
- धनतेरस के दिन राहुकाल का समय रात 10:22 से 11: 47 तक राहुकाल रहेगा.
- राहुकाल के समय किसी भी तरह की खरीददारी ना करें.
- धनतेरस में खासतौर पर मुहूर्त की बात करें तो प्रदोष काल को महत्वपूर्ण माना गया है.
- प्रदोष काल सूर्यास्त से 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद भी हो सकता है.
- धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से लेकर रात्रि 7:58 तक रहेगा.
- धनतेरस के दिन यम दीपदान करना माना गया है अच्छा.
- 13 यम दीप का दान करना चाहिए इस दिन.
- इन तीन रातों में यम के भय से मुक्ति के लिए किया जाता है दीपदान.
धनतेरस से जुड़ी मान्यताएं
- धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, ब्लेड या धारदार सामान नहीं खरीदने चाहिए.
- काले रंग के सामान खासकर जूते और चप्पल या सजावटी सामान नहीं खरीदें.
- बर्तन खरीदकर लाते वक्त उसमें पानी या अनाज भरकर लाना चाहिए.
- खाली बर्तन घर के भीतर लाना अशुभ माना गया है.
- मान्यता है धनतेरस के दिन पैसे उधार देने से बचना चाहिए.
- इस दिन धन को आने देना चाहिए जाने नहीं देना चाहिए ऐसी मान्यता है.
- धनतेरस के दिन मांसाहार करना वर्जित माना गया.
- ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञ धनतेरस के दिन 'गृह प्रवेश' (नए घर में जाना) न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस समय 'वास्तु' सुप्त अवस्था में होती है.
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