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धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है ? नोट करें पूजा और खरीदारी का सही वक्त, दौड़ी चली आएगी सुख-समृद्धि

Dhanteras Shubh Muhurat : इस बार 6 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है. ऐसी मान्यता है कि दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस बार खास बात यह है कि करीब सात साल बाद धनतेरस पर हस्त नक्षत्र, विश्व योग और शुक्र प्रदोष का विशेष संयोग बनेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे संयोग में की गई पूजा, दान शुभ माना जाता है.

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है धनतेरस : धनतेरस त्योहार को हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस का दिन खरीदारी और नई वस्तुओं को घर लाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इससे सुख व समृद्धि और धन और वैभव में वृद्धि होती है. इसके अलावा धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा करने के साथ ही मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरि की उपासना का भी विशेष महत्व होता है. इसी पर्व के साथ पांच दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत होती है.

धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त : धनतेरस के दिन पूजा और खरीदारी के लिए शुभ समय का विशेष ध्यान रखा जाता है. धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. प्रदोष काल शाम 5 बजकर 49 मिनट से रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. वृषभ काल शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य करने से बचें. दोपहर बाद 3:20 से शाम 5:10 बजे तक खरीदारी और पूजा के लिए शुभ समय रहेगा. इस संयोग में की गई खरीदारी, पूजा व पाठ और शुभ कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं. मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में शुरू किए गए कार्यों से घर में सुख व समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है.

सोने व चांदी के आभूषणों को खरीदना माना जाता है शुभ : जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि धनतेरस पर सोने व चांदी के आभूषणों के साथ बर्तनों की खरीदारी का भी विशेष महत्व है. इस दिन झाडू, चांदी, सोना, बर्तन और नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इन वस्तुओं को सुख व समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है. यही कारण है कि लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटी से लेकर बड़ी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं. कोई घर के लिए नए बर्तन खरीदता है तो कोई अन्य खरीददारी करता है.

जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री (ETV Bharat)

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