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धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, कारोबारियों के चेहरे खिले, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

धनतेरस खटीमा ग्राउंड रिपोर्ट ( ETV Bharat )

खटीमा: दीपावली के पर्व की खुशियां बाजारों में साफ नजर आने लगी हैं. धनतेरस के अवसर पर सीमांत खटीमा का मुख्य बाजार ग्राहकों की भारी भीड़ से गुलजार नजर आया. बर्तन, सोने-चांदी के आभूषणों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और दीपावली की सजावटी वस्तुओं की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारों का तांता लगा रहा. त्योहार को लेकर जहां ग्राहकों में खरीदारी का खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं बाजार में उमड़ी भीड़ से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे.

दीपावली और धनतेरस के त्योहार को लेकर खटीमा नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली. धनतेरस के दिन खटीमा का मुख्य बाजार ग्राहकों से खचाखच भरा नजर आया. बाजार में बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, मिठाई, दीपक, झालर और सजावटी वस्तुओं की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली. सुबह से ही बाजार में खरीदारी के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया. दुकानदारों ने भी त्योहार को देखते हुए विभिन्न प्रकार के सामान का पर्याप्त स्टॉक तैयार किया है.