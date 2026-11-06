धनतेरस पर रात तक गुलजार रहे बाजार, कारों की बंपर खरीद, तो चांदी भी चमकी, ठंडी रही मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की मार्केट
Dhanteras 2026: इस बार चंडीगढ़ में धनतेरस पर कारों की बंपर खरीद हुई. लोगों ने चांदी को भी जमकर खरीदा, मिठाईयों से किया किनारा.
Published : November 6, 2026 at 10:45 PM IST
चंडीगढ़: हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस पर लोग अपनी पसंद और विशेष चीजों की खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंचे. दोपहर बाद चंडीगढ़ के बाजार लोगों से खचा-खच भरे देखे गए. नतीजतन चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों पर बढ़े ट्रैफिक को मैन्युअली निकालती दिखी. चंडीगढ़ के अंदरूनी सेक्टरों में सभी मुख्य बाजारों के पास ट्रैफिक जाम देखा गया, लेकिन लोग देर रात तक बाजारों में खरीदारी को पहुंचते रहे. ईटीवी भारत ने शहर दुकानदारों से बातचीत कर जाना कि इस धनतेरस पर कारोबार की चाल क्या रही और लोगों का रूझान कैसा रहा. इस दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र और सर्राफा कारोबारियों ने खरीदारी को अच्छा बताया, जबकि ड्राई फ्रूट्स और मिठाई के कारोबारियों ने उनके लिए इस धनतेरस को फीका बताया.
कारों की बंपर बिक्री: चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 स्थित हरबीर ऑटोमोबाइल डीलरशिप के सीईओ गुरजिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि 'हर उम्र भर के लोग गाड़ियां खरीदने पहुंच रहे हैं. सबसे विशेष बात यह है कि ईवी गाड़ियां खरीदने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पहली बार उनकी डीलरशिप से 100 ईवी गाड़ियों की बिक्री हुई है, जिससे स्पष्ट है कि लोगों का रूझान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर तेजी से बढ़ रहा है. हालांकि हर उम्र भर के खरीदार अपनी-अपनी पसंद और बजट के अनुसार गाड़ियों की खरीद कर रहे हैं. कार खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या अधिक है, जिस कारण धनतेरस पर सभी को गाड़ियां नहीं दे पाए. लेकिन जिनकी बुकिंग पहले की थी, उन्हें गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं और कुछ खरीदारों को डिलीवरी के लिए दिवाली व उसके बाद का समय दिया गया है. गाड़ियों के ऑर्डर के मुकाबले एजेंसी में इतनी गाड़ियां मौजूद नहीं हैं.'
धनतेरस पर चांदी खूब चमकी: चंडीगढ़ सेक्टर 20 स्थित जेपी ज्वेलर्स के मालिक दीपक ने बताया कि 'धनतेरस पर चांदी के अधिक ऑर्डर आए और बिक्री भी अच्छी हुई. जब से चांदी की हॉल मार्किंग हुई, तभी से खरीदारी बढ़ी है. जब से सोने और चांदी की कीमतें कम हुई हैं, लोगों ने खरीदारी करना शुरू कर दिया है. धनतेरस पर चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है, जिस कारण उनकी शॉप से चांदी के गहनों की बिक्री ठीक रही. लेकिन सोने के गहनों की मांग अधिक नहीं रही, क्योंकि धनतेरस पर सभी ने चांदी अधिक खरीदना पसंद किया. सोने की कीमत में कुछ डीप आ सकता है, जिस वजह से लोग फिलहाल खुद को रोके हुए हैं, ताकि रेट कुछ और कम आने खरीदारी कर सकें.
ये भी पढ़ें- दीपोत्सव 2026: धनतेरस, दिवाली और भाई दूज तक बरसेगी कृपा, जानें कब, कैसे और किस मुहूर्त में करें पूजा
ऑनलाइन खरीदारी से ड्राई फ्रूट्स बेदम: चंडीगढ़ सेक्टर 22 के कारोबारी अंशुल बजाज ने कहा कि 'इस धनतेरस पर लोगों में ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी को लेकर अधिक दिलचस्पी नहीं देखी गई. बीते कई वर्षों से ड्राई फ्रूट्स की मार्केट काफी नीचे आती गई है. भले ही लोगों में त्योहारों का क्रेज है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी कम होती गई है. ऑनलाइन शॉपिंग के कारण फिजिकल खरीदारी काफी प्रभावित हुई है. अब लोग घर बैठे ही प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, जिससे काम लगातार कम होता जा रहा है. लोगों में खरीदारी की दीवानगी पहले जैसी नहीं रही है.' हालांकि, उन्होंने शनिवार को बाजार की चाल अधिक तेज रहने की उम्मीद जताई, क्योंकि वीकेंड का फायदा कारोबार को मिल सकता है.
लोगों ने मिठाई से बनाई दूरी: चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित दोआबा स्वीट्स के मालिक शुभ शर्मा ने कहा कि 'वह करीब 7 वर्षों से मिष्ठान के कारोबार से जुड़े हैं. लेकिन मिठाई के कारोबार के लिए इस बार का करवा चौथ सबसे फीका रहा. उसके मुकाबले धनतेरस पर मिठाई की बिक्री जरूर ठीक रही. बीते वर्षों के मुकाबले इस बार मिठाइयों की डिमांड कम है. करवा चौथ के अलावा दशहरे पर भी बिक्री कम हुई.' शुभ शर्मा ने शनिवार को और दीपावली पर मिठाई की बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई.
ये भी पढ़ें- धनतेरस पर CM सैनी ने खोला सरकारी खजाना, 52 लाख लाभार्थियों के खाते में गए 4470 करोड़, महिलाओं को लाडो लक्ष्मी की 13वीं किस्त जारी