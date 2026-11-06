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धनतेरस पर रात तक गुलजार रहे बाजार, कारों की बंपर खरीद, तो चांदी भी चमकी, ठंडी रही मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की मार्केट

Dhanteras 2026 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस पर लोग अपनी पसंद और विशेष चीजों की खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंचे. दोपहर बाद चंडीगढ़ के बाजार लोगों से खचा-खच भरे देखे गए. नतीजतन चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों पर बढ़े ट्रैफिक को मैन्युअली निकालती दिखी. चंडीगढ़ के अंदरूनी सेक्टरों में सभी मुख्य बाजारों के पास ट्रैफिक जाम देखा गया, लेकिन लोग देर रात तक बाजारों में खरीदारी को पहुंचते रहे. ईटीवी भारत ने शहर दुकानदारों से बातचीत कर जाना कि इस धनतेरस पर कारोबार की चाल क्या रही और लोगों का रूझान कैसा रहा. इस दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र और सर्राफा कारोबारियों ने खरीदारी को अच्छा बताया, जबकि ड्राई फ्रूट्स और मिठाई के कारोबारियों ने उनके लिए इस धनतेरस को फीका बताया.