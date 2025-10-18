ETV Bharat / state

धनतेरस पर ऑटोमोबाइल सेक्टर गुलजार, पिछले साल के मुकाबले दोगुनी बिक्री

धनतेरस पर लोगों ने बंपर गाड़ियों की खरीद की है. ये पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है.

धनतेरस पर ऑटोमोबाइल सेक्टर गुलजार
धनतेरस पर ऑटोमोबाइल सेक्टर गुलजार (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : धनतेरस के मौके पर राजधानी जयपुर में ऑटोमोबाइल बाजार में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की जा रही है. केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में की गई बड़ी राहत का असर सीधे तौर पर बाजार में देखने को मिल रहा है. नए वाहन की खरीद के बाद लोग जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में वाहनों की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं. वाहनों की बिक्री पूरे दिन होगी, क्योंकि धनतेरस पर अबूझ मुहूर्त है.

जयपुर के मनीष शर्मा का कहना है कि उनका पहले अगस्त में वाहन खरीदने का प्लान था, लेकिन जब सरकार ने जीएसटी कम करने की घोषणा की तो उसके बाद वाहन खरीदा है. लगभग एक लाख रुपए का फायदा नई गाड़ी पर मिला है. वहीं, गिरिराज तिवाड़ी का कहना है कि GST कम करके सरकार ने आम जनता को काफी राहत दी है.

धनतेरस पर लोगों ने बंपर गाड़ियों की खरीद की (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, धनतेरस पर 30 प्रतिशत अधिक व्यापार की उम्मीद

जीएसटी में कमी का असर : धनतेरस के दिन शहर के सभी शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही. लोग सुबह से ही बुकिंग और डिलीवरी लेने पहुंचे. मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर भी नई गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ने पर पुलिस को अतिरिक्त जवान तैनात करने पड़े. शोरूम संचालकों ने बताया कि इस बार जीएसटी में कमी का असर बिक्री पर साफ नजर आया. बुकिंग इतनी ज्यादा है कि कई मॉडलों का स्टॉक खत्म हो चुका है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दोपहिया और चौपहिया वाहनों की बिक्री दोगुनी रही है.

पिछले साल के मुकाबले दोगुनी बिक्री
पिछले साल के मुकाबले दोगुनी बिक्री (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. धनतेरस पर लाइटवेट गोल्ड-सिल्वर का क्रेज, हर ग्राम में निवेश की 'चमक'

बिक्री के आंकड़े : वाहन बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो पिछले दो सालों से वाहनों की खरीद में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है. राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर असोसिएशन के अध्यक्ष राजन सिंह का कहना है कि पहले नवरात्रि और इसके बाद दशहरा पर रिकॉर्ड वाहन बिक्री हुई थी, लेकिन धनतेरस पर सबसे अधिक वाहन बिक्री दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2023 में कुल 1,48,298 वाहन बिके थे. अक्टूबर 2024 में 1,93,857 वाहन बिके थे. इस तरह एक साल में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई. इस बार अक्टूबर में 3 लाख वाहनों की बिक्री की उम्मीद है. जयपुर में पिछले साल की तुलना में दोगुनी बुकिंग हुई है.

मोती डूंगरी में भी पूजा कराने के लिए लगी लाइन
मोती डूंगरी में भी पूजा कराने के लिए लगी लाइन (ETV Bharat Jaipur)

TAGGED:

धनतेरस 2025
RECORD SALE OF VEHICLES
SALE OF VEHICLES IN JAIPUR
DHANTERAS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

धनतेरस की शाम यम दीपक जलाना होता है शुभ, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि और महत्व – अकाल मृत्यु से मिलती है रक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.