धनतेरस पर ऑटोमोबाइल सेक्टर गुलजार, पिछले साल के मुकाबले दोगुनी बिक्री

जयपुर के मनीष शर्मा का कहना है कि उनका पहले अगस्त में वाहन खरीदने का प्लान था, लेकिन जब सरकार ने जीएसटी कम करने की घोषणा की तो उसके बाद वाहन खरीदा है. लगभग एक लाख रुपए का फायदा नई गाड़ी पर मिला है. वहीं, गिरिराज तिवाड़ी का कहना है कि GST कम करके सरकार ने आम जनता को काफी राहत दी है.

जयपुर : धनतेरस के मौके पर राजधानी जयपुर में ऑटोमोबाइल बाजार में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की जा रही है. केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में की गई बड़ी राहत का असर सीधे तौर पर बाजार में देखने को मिल रहा है. नए वाहन की खरीद के बाद लोग जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में वाहनों की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं. वाहनों की बिक्री पूरे दिन होगी, क्योंकि धनतेरस पर अबूझ मुहूर्त है.

जीएसटी में कमी का असर : धनतेरस के दिन शहर के सभी शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही. लोग सुबह से ही बुकिंग और डिलीवरी लेने पहुंचे. मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर भी नई गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ने पर पुलिस को अतिरिक्त जवान तैनात करने पड़े. शोरूम संचालकों ने बताया कि इस बार जीएसटी में कमी का असर बिक्री पर साफ नजर आया. बुकिंग इतनी ज्यादा है कि कई मॉडलों का स्टॉक खत्म हो चुका है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दोपहिया और चौपहिया वाहनों की बिक्री दोगुनी रही है.

पिछले साल के मुकाबले दोगुनी बिक्री (ETV Bharat Jaipur)

बिक्री के आंकड़े : वाहन बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो पिछले दो सालों से वाहनों की खरीद में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है. राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर असोसिएशन के अध्यक्ष राजन सिंह का कहना है कि पहले नवरात्रि और इसके बाद दशहरा पर रिकॉर्ड वाहन बिक्री हुई थी, लेकिन धनतेरस पर सबसे अधिक वाहन बिक्री दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2023 में कुल 1,48,298 वाहन बिके थे. अक्टूबर 2024 में 1,93,857 वाहन बिके थे. इस तरह एक साल में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई. इस बार अक्टूबर में 3 लाख वाहनों की बिक्री की उम्मीद है. जयपुर में पिछले साल की तुलना में दोगुनी बुकिंग हुई है.