रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा गोल्ड, दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल; जानें कारण

सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल ( ETV Bharat )

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा भविष्य में ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीदें सोने के आकर्षण को बढ़ाती हैं. कम ब्याज दरें बॉन्ड यील्ड को कम करती हैं, जिससे गैर-ब्याज वाली संपत्ति जैसे सोने में निवेश अधिक आकर्षक हो जाता है. भारत में, जहां सोने का अधिकांश हिस्सा आयात किया जाता है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना भी घरेलू बाजार में सोने की कीमत को स्वचालित रूप से बढ़ा देता है.

विशेषज्ञों की मानें तो अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष, मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष और वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों को सुरक्षित ठिकाने की ओर मोड़ दिया है. अनिश्चितता के इस दौर में, सोना और चांदी हमेशा से ही सबसे भरोसेमंद संपत्ति माने जाते हैं. कुछ प्रमुख देशों द्वारा अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की बढ़ती प्रवृत्ति भी सोने की मांग को बढ़ा रही है. इसके अलावा भारत, चीन और रूस जैसे देशों के केंद्रीय बैंक लगातार बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों को समर्थन मिल रहा है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड कायम किया है. अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों कारणों के चलते इन धातुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे खरीदारों और निवेशकों दोनों में हलचल मची हुई है. इस बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और मजबूत निवेश मांग मुख्य कारण हैं. सोने और चांदी के दामों में आई इस तेजी को विभिन्न कारक बढ़ावा दे रहे हैं.

चांदी में औद्योगिक और निवेश मांग

चांदी की तेजी में उसका औद्योगिक उपयोग एक महत्वपूर्ण कारक है. सोलर एनर्जी (सौर ऊर्जा) पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और 5G टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में इसका कोई विकल्प नहीं है. जानकारों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर चांदी की आपूर्ति सीमित है, खासकर चांदी की उपलब्धता में कमी देखी जा रही है, जिससे इसके दाम आसमान छू रहे हैं.

दिल्ली के सर्राफा बाजार में ग्राहक (ETV Bharat)

दिल्ली के बाजार पर विशेषज्ञों की राय

दिल्ली के सर्राफा बाजार के व्यापारियों और कमोडिटी विशेषज्ञों का मानना है कि यह तेजी अल्पकालिक नहीं है.ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना और चांदी के गहनों, सिक्कों, और संबंधित वस्तुओं का कारोबार इस बार देशव्यापी 60,000 करोड़ से अधिक का रहा. दिल्ली में कारोबार में पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. बढ़ती कीमतों के बावजूद, निवेशक अब बुलियन (सोने की छड़ें, सिल्ली और सिक्के) में अधिक खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि वे इसे भविष्य के लिए बेहतर निवेश मानते हैं.

दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत (ETV Bharat)

दिवाली और धनतेरस से पहले खुदरा विक्रेताओं और आभूषण निर्माताओं की ओर से भी खरीदारी में उछाल आया है, जो कीमतों को और सहारा दे रहा है. हालांकि, कुछ ग्राहक महंगे दामों के कारण हल्के आभूषणों की ओर रुख कर रहे हैं या डिजिटल गोल्ड/गोल्ड ईटीएफ जैसे निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

दीर्घकालिक दृष्टिकोण: कमोडिटी एक्सपर्ट्स राजेश रोशन मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और मजबूत सेंट्रल बैंक खरीददारी जारी रहने तक सोने और चांदी के लिए तेजी का माहौल बना रहेगा. वे निवेशकों को लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में सोने और चांदी को शामिल करने की सलाह दे रहे हैं. विशेषज्ञ यह भी आगाह करते हैं कि इतनी तेजी के बाद मुनाफावसूली के कारण अल्पकालिक सुधार भी देखने को मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से कीमती धातुओं का भविष्य उज्ज्वल है. बता दें कि दिल्ली में शनिवार को 24 कैरट सोने का रेट 1,31,410 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत प्रति 10 ग्राम 1720 रुपये है. दिल्ली में चांदी का प्रयोग बहुतायत में होता है. चांदी के आभूषण बड़ी मात्रा में खरीदे और बेचे जाते हैं साथ ही वर्क भी बनाए जाते हैं.

