Dhanteras 2025 : स्वदेशी से जगमगाया बाजार, जयपुर में बंपर कारोबार की उम्मीद

जयपुर में धनतेरस से लेकर दिवाली के लिए लोग स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं.

दिवाली पर स्वदेशी सामानों की बिक्री
दिवाली पर स्वदेशी सामानों की बिक्री (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 5:05 PM IST

जयपुर : धनतेरस पर इस बार जयपुर और राजस्थान के बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की धूम रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'स्वदेशी अपनाओ, देश बढ़ाओ' मुहिम का असर दिखा, जहां एक ओर लोगों ने चीनी आइटम्स का बहिष्कार किया, वहीं पीतल और तांबे के बर्तनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़ों तक, हर सेक्टर में देसी उत्पादों की जमकर बिक्री हुई. फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया राजस्थान के अध्यक्ष सचिन गुप्ता के अनुसार सिर्फ जयपुर में धनतेरस से दीपावली तक करीब 900 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है.

बर्तन बाजार : परंपरा में आधुनिकता का मेल : धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा इस बार भी बाजार में छाई रही. जयपुर के बर्तन व्यवसायी नवनीत मित्तल के अनुसार पीतल और तांबे के बर्तन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि लोग अब स्वास्थ्य लाभ के कारण भी इन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं. चीनी बर्तनों की डिमांड लगभग शून्य है. इस बार शहर में बर्तन बाजार का कारोबार करीब 20 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा, जबकि पूरे प्रदेश में ये आंकड़ा 200 करोड़ रुपए के पार जाएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की एक परंपरा रही है कि वो कितने भी संकटों में जूझ रहा हो, लेकिन जब त्योहार आता है तो उसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. यही हमारी पहचान भी है.

स्वदेशी से जगमगाया बाजार, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. धनतेरस पर माता वैभव लक्ष्मी के मंदिर में श्रद्धालु भेंट करते हैं झाड़ू, दीपावली पर लगाते हैं खीर का भोग

कपड़ा बाजार : आगामी शादी सीजन का असर : कपड़ा व्यापार में इस बार 10-15% की ग्रोथ देखने को मिलेगी. जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी के मुताबिक जीएसटी 2.0 की वजह से रोजमर्रा की सामग्री पर टैक्स कम हुआ है, जिससे बाजार में रौनक लौटी है. धनतेरस और दीपावली के साथ ही आगामी शादी सीजन को देखते हुए फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट को मिलाकर जयपुर का कपड़ा कारोबार 90 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा, जबकि पूरे राजस्थान में ये 250 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा. उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल के तहत इस बार स्वदेशी अपनाने को लेकर व्यापार जगत ने अग्रणी भूमिका निभाई है.

पीतल और तांबे के बर्तनों की डिमांड
पीतल और तांबे के बर्तनों की डिमांड (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. धनतेरस पर लाइटवेट गोल्ड-सिल्वर का क्रेज, हर ग्राम में निवेश की 'चमक'

इलेक्ट्रॉनिक बाजार : GST कम होने का असर : सोना-चांदी के रिकॉर्ड दामों ने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ओर मोड़ दिया. फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया राजस्थान के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया है, जिससे टीवी, फ्रिज, एसी जैसे प्रोडक्ट्स पर सीधा 10% फायदा उपभोक्ता को मिल रहा है. इसके अलावा मिक्सर, ग्राइंडर, पंखा, चॉपर, स्मार्ट टीवी और रेफ्रिजरेटर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं. उन्होंने बताया कि धनतेरस पर राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कारोबार 200 करोड़ रुपए से अधिक रहेगा, जो दीपावली तक बढ़कर 500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है.

बाजार में ग्रीन पटाखे
बाजार में ग्रीन पटाखे (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. दीपोत्सव का स्वागत: गुलाबी नगरी में उतरे 'सितारे जमीं पर', रंग-बिरंगी स्वदेशी लाइटिंग कर रही आकर्षित

पटाखा बाजार : 100% स्वदेशी ग्रीन पटाखे : पटाखा व्यवसायी रविंद्र शर्मा के अनुसार इस बार बाजार में केवल शिवकाशी के ग्रीन पटाखे ही बेचे जा रहे हैं. न कोई चाइनीज पटाखा और न ही उसकी डिमांड. ये सभी पटाखे नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) के हॉलमार्क वाले हैं, जिनमें एल्यूमिनियम, बेरियम और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग न्यूनतम मात्रा में किया गया है. इस बार बाजार में पारंपरिक अनार, फुलझड़ी, जमीन चक्कर, रॉकेट के अलावा स्काई शॉट, फ्लैशलाइट, बटरफ्लाई जैसे नए पटाखे भी बाजार में मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि उल्लास के बीच जयपुर में अकेले पटाखों का कारोबार 400 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है. धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि विश्वास और समृद्धि का प्रतीक भी है. इस साल जब देशभर में 'वोकल फॉर लोकल' का नारा गूंजा, तब जयपुर और राजस्थान ने ये साबित किया कि स्वदेशी अपनाना न सिर्फ सांस्कृतिक आस्था का हिस्सा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का भी एक माध्यम है.

धनतेरस बाजार 2025

श्रेणीजयपुर बाजार
बर्तन20 करोड़
कपड़ा एवं रेडीमेड90 करोड़
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स200 करोड़
पटाखे400 करोड़
अन्य190 करोड़
कुल कारोबार (अनुमानित) 900 करोड़

नोट- ये आंकड़े FORTI के अध्यक्ष सचिन गुप्ता के हवाले से हैं.

