धनतेरस 2025; दरवाजे पर जरूर जलाएं दीपक, जानिए खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त
18 अक्टूबर 2025 शनिवार को कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. आज ही रमा एकादशी का पारण, शनि त्रयोदशी व धनतेरस भी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 11:27 AM IST
वाराणसी : दीपोत्सव पर्व धनतेरस से शुरू हो जाता है. इस बार 18 अक्टूबर शनिवार कार्तिक कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस है. इसी दिन धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता व आयुर्वेद शास्त्र के जनक भगवान धन्वन्तरि का जन्म महोत्सव भी होता है. इसके अलावा धनतेरस के दिन खरीदारी और पूजा का विशेष महत्व है.
ज्योतिषविद विमल जैन के मुताबिक इस बार धनतेरस सम्पूर्ण दिन में अभिजीत मुहूर्त दिन में 11 बजकर 36 मिनट से 12 बजकर 24 मिनट तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है. धन-सम्पत्ति के लिए धनाधिपति कुबेर देवता की भी पूजा का विधान है. इसके लिए देवकक्ष में पूजा स्थल पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए. धनतेरस के दिन शुरू किए हुए शुभकार्यों में अच्छी सफलता व स्थायी लाभ की प्राप्ति होती है. घर एवं कार्यस्थल को आलोकित (प्रकाशमय) रखना चाहिए. धनतेरस का पर्व अपने पारिवारिक धार्मिक परम्परा के साथ मनाना चाहिए.
इस दिन व्यवसायी-व्यापारी वर्ग शुभ मुहूर्त में बही-खाता एवं प्रयोग में आने वाली अन्य वस्तुएं भी खरीदते हैं. जनमानस में नये बर्तन और आभूषण खरीदना शुभ फलकारी धनतेरस के पावन पर्व पर लक्ष्मी-गणेश जी मूर्ति के साथ ही पूजन सामग्री खरीदने की परम्परा है. बर्तन के अतिरिक्त नवीन वस्त्र, रजत व स्वर्ण के आभूषण व सोने-चाँदी के सिक्के एवं अन्य मांगलिक वस्तुएँ खरीदने से सौभाग्य में अभिवृद्धि होती है. आज के दिन बर्तन खरीदने से अधिक लाभ एवं लक्ष्मी का स्थायी निवास मिलता है.
ज्योतिषविद विमल जैन बताते हैं कि धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता आयुर्वेद शास्त्र के जनक श्री धन्वन्तरि जी का जन्म महोत्सव भी धूम-धाम से मनाया जाता है. मान्यता के अनुसार धन्वन्तरि जी समुद्र मन्थन के समय अमृत का कलश लेकर अवतरित हुए थे. भगवान धन्वन्तरि जी को आयुर्वेद के प्रवर्तक तथा श्रीविष्णु भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है. इस दिन धन्वन्तरि जी की पूजा-अर्चना से आरोग्य सुख तथा उत्तम स्वास्थ्य का सुयोग बनता है.
धनतेरस पर पूजा विधि : ज्योतिषविद विमल जैन के मुताबिक पूर्व सायंकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. आराध्य देवी-देवता की पूजा-अर्चना के बाद प्रदोषकाल व शुभ मुहूर्त में संकल्प लेकर गणेश जी, लक्ष्मी जी तथा धन के देवता कुबेर की श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ पूजा-अर्चना करनी चाहिए. पूजा-अर्चना में काले व नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए. आज के दिन खरीदे गए नवीन बर्तन में उत्तम मिष्ठान, फल एवं मेवे आदि मां भगवती लक्ष्मीजी को अर्पित करने चाहिए. देशी घी का दीपक प्रज्वलित कर अखण्ड ज्योति जलाने की भी मान्यता है. भगवती लक्ष्मीजी की पूजा कमल के फूल से करनी चाहिए तथा कमलगट्टा के माला से भगवती श्रीलक्ष्मीजी के मन्त्र' श्रीं', 'ॐ श्रीं नमः', 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं' अथवा ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का जप करना शुभ फलदायी रहता है.
ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि धनतेरस से दीपावली या भैयादूज तक सायंकाल प्रदोषकाल में घर के प्रवेश द्वार के बाहर दोनों ओर यम के निमित्त एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर दीप दान करने से यमराज भी प्रसन्न होते हैं. इसको यमदीप कहा जाता है. दीपक की चावल, फूल, धूप, सुगन्ध आदि से पूजा-अर्चना करने से जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता.
