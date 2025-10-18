ETV Bharat / state

धनतेरस आज, जानें खरीदारी और पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त

पटना : बिहार में आज धनतेरस पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष महत्व होता है. पटना के ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम सागर पांडे ने बताया कि इस वर्ष धनतेरस शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है और पूरे दिन शुभ योग बना हुआ है.

शाम 6:50 से 8:15 तक रहेगा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त : पंडित प्रेम सागर पांडे के अनुसार, बिहार में आज धनतेरस की पूजा का सबसे शुभ समय शाम 6:50 बजे से 8:15 बजे तक रहेगा. इस दौरान प्रदोष काल भी रहेगा जो पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है. उन्होंने बताया कि इस अवधि में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना करने से घर में धन, ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि होती है. पंडित पांडे ने कहा कि प्रदोष काल के बाद या तिथि समाप्त होने के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे शुभ फल में कमी आती है.

''धनतेरस के दिन सबसे पहले घर की साफ-सफाई करें और पूजा स्थल को फूलों व दीपों से सजाएं. इसके बाद माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. दीप जलाने के बाद सबसे पहले भगवान धन्वंतरि की पूजा करें, फिर कुबेर और अंत में माता लक्ष्मी की आराधना करें.''- पंडित प्रेम सागर पांडे, ज्योतिषाचार्य

इस मंत्र का करें जाप : पंडित प्रेम सागर पांडे ने बताया कि पूजा में चावल, फूल, दीपक, धूप, गंगाजल, मिठाई और सिक्के का विशेष प्रयोग करें. पूजा के दौरान 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः', 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कुबेराय नमः' और 'ॐ धन धन्वंतरये नमः' मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ होता है.

लक्ष्मी और कुबेर आरती से पूरी होती है पूजा : पंडित पांडे ने बताया कि पूजा के अंत में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आरती जरूर करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरती के बाद परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करें और घर के हर कोने में दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करें. धनतेरस पर गाय को चारा खिलाना और गरीबों को दान देना भी शुभ माना गया है.